響應世界水日 上百名志工今在鹽水溪出海口清出近4百公斤垃圾

響應世界水日，台南市環保局今天上午在安平區四草大橋海岸舉辦淨溪淨灘活動，經濟部水利署第六河川分署、企業、社區及水環境守護志工上百人響應，攜手清理鹽水溪周邊環境，為守護鹽水溪流域盡一分心力，兩小時清出230公斤垃圾及153公斤資源回收物。

聯合國將每年3月22日訂為「世界水日」（World Water Day），淨灘行動從上午8時展開，清理範圍涵蓋鹽水溪出海口海岸線及安平堤頂自行車步道，長度約600公尺。撿拾垃圾以塑膠飲料容器與家庭廢棄物為大宗，在淨溪淨灘過程中，發現不少垃圾隨潮漂浮，顯示若未妥善清除陸地垃圾，最終將隨河入海，不僅汙染河川，也成為海洋垃圾的來源。

活動現場同步宣導「生活汙水汙染源頭減量」，提醒民眾從日常生活做起，掌握省水減汙小撇步，例如：選用無磷或具環保標章的清潔用品、使用省水馬桶或加裝二段式沖水配件、在廚房排水口加裝濾網攔截廚餘，減少廢棄物進入汙水系統，共同維護河川水質，讓台南水體更加潔淨。