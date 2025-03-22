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響應世界水日 上百名志工今在鹽水溪出海口清出近4百公斤垃圾

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
響應世界水日，台南市水環境志工上午在四草大橋海岸淨溪淨灘，清出大量廢棄物。圖／台南市環保局提供
響應世界水日，台南市水環境志工上午在四草大橋海岸淨溪淨灘，清出大量廢棄物。圖／台南市環保局提供

響應世界水日，台南市環保局今天上午在安平區四草大橋海岸舉辦淨溪淨灘活動，經濟部水利署第六河川分署、企業、社區及水環境守護志工上百人響應，攜手清理鹽水溪周邊環境，為守護鹽水溪流域盡一分心力，兩小時清出230公斤垃圾及153公斤資源回收物。

聯合國將每年3月22日訂為「世界水日」（World Water Day），淨灘行動從上午8時展開，清理範圍涵蓋鹽水溪出海口海岸線及安平堤頂自行車步道，長度約600公尺。撿拾垃圾以塑膠飲料容器與家庭廢棄物為大宗，在淨溪淨灘過程中，發現不少垃圾隨潮漂浮，顯示若未妥善清除陸地垃圾，最終將隨河入海，不僅汙染河川，也成為海洋垃圾的來源。

活動現場同步宣導「生活汙水汙染源頭減量」，提醒民眾從日常生活做起，掌握省水減汙小撇步，例如：選用無磷或具環保標章的清潔用品、使用省水馬桶或加裝二段式沖水配件、在廚房排水口加裝濾網攔截廚餘，減少廢棄物進入汙水系統，共同維護河川水質，讓台南水體更加潔淨。

環保局長許仁澤呼籲市民發揮公德心，不隨意丟棄垃圾，外出時主動將垃圾帶走，攜手守護水環境與珍貴水資源。同時養成良好用水習慣，從源頭減少生活汙水排放，為地球永續發展盡一分心力。若發現環境汙染情形，請立即撥打公害陳情專線0800-066-666或環保局報案專線06-6572916轉2222通報，環保局將迅速派員處理。

響應世界水日，台南市水環境志工上午在四草大橋海岸淨溪淨灘，清出大量廢棄物。圖／台南市環保局提供
響應世界水日，台南市水環境志工上午在四草大橋海岸淨溪淨灘，清出大量廢棄物。圖／台南市環保局提供
響應世界水日，台南市水環境志工上午在四草大橋海岸淨溪淨灘，清出大量廢棄物。圖／台南市環保局提供
響應世界水日，台南市水環境志工上午在四草大橋海岸淨溪淨灘，清出大量廢棄物。圖／台南市環保局提供
響應世界水日，台南市水環境志工上午在四草大橋海岸淨溪淨灘，清出大量廢棄物。圖／台南市環保局提供
響應世界水日，台南市水環境志工上午在四草大橋海岸淨溪淨灘，清出大量廢棄物。圖／台南市環保局提供

廢棄物 志工 淨灘 環保局長

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