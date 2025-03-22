聽新聞
0:00 / 0:00
響應世界水日 上百名志工今在鹽水溪出海口清出近4百公斤垃圾
響應世界水日，台南市環保局今天上午在安平區四草大橋海岸舉辦淨溪淨灘活動，經濟部水利署第六河川分署、企業、社區及水環境守護志工上百人響應，攜手清理鹽水溪周邊環境，為守護鹽水溪流域盡一分心力，兩小時清出230公斤垃圾及153公斤資源回收物。
聯合國將每年3月22日訂為「世界水日」（World Water Day），淨灘行動從上午8時展開，清理範圍涵蓋鹽水溪出海口海岸線及安平堤頂自行車步道，長度約600公尺。撿拾垃圾以塑膠飲料容器與家庭廢棄物為大宗，在淨溪淨灘過程中，發現不少垃圾隨潮漂浮，顯示若未妥善清除陸地垃圾，最終將隨河入海，不僅汙染河川，也成為海洋垃圾的來源。
活動現場同步宣導「生活汙水汙染源頭減量」，提醒民眾從日常生活做起，掌握省水減汙小撇步，例如：選用無磷或具環保標章的清潔用品、使用省水馬桶或加裝二段式沖水配件、在廚房排水口加裝濾網攔截廚餘，減少廢棄物進入汙水系統，共同維護河川水質，讓台南水體更加潔淨。
環保局長許仁澤呼籲市民發揮公德心，不隨意丟棄垃圾，外出時主動將垃圾帶走，攜手守護水環境與珍貴水資源。同時養成良好用水習慣，從源頭減少生活汙水排放，為地球永續發展盡一分心力。若發現環境汙染情形，請立即撥打公害陳情專線0800-066-666或環保局報案專線06-6572916轉2222通報，環保局將迅速派員處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言