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嘉市社大368台灣遊學團走讀台灣終身學習 愛上這處隱藏版森林步道

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
368台灣遊學團每月出團趴趴走，遊走各鄉鎮市區，實踐行萬里路終身學習，遊學團愛上阿里山下隱藏版森林步道中埔鄉石硦林場，每月定期休閒運動。圖／賴萬鎮提供
368台灣遊學團每月出團趴趴走，遊走各鄉鎮市區，實踐行萬里路終身學習，遊學團愛上阿里山下隱藏版森林步道中埔鄉石硦林場，每月定期休閒運動。圖／賴萬鎮提供

73歲嘉市前文化局長、前社大校長賴萬鎮，14年前在社大開課「遊學台灣」受歡迎，課程結束，學員倡議組社團走讀台灣，依22縣市368鄉鎮市區，成立「368台灣遊學團」，每月出團趴趴走，遊走各鄉鎮市區，實踐行萬里路終身學習，遊學團愛上阿里山下隱藏版森林步道中埔鄉石硦林場，每月定期休閒運動

石硦林場交通便利，距嘉義市區近，屬西拉雅國家風景區管理處景點，坐落中埔鄉桶頭山，是森林面積30公頃近郊型自然生態區，林場生態資源豐富多元，沿途步道鋪設完整，山頂還能眺望市區美景，是隱藏版森林步道。

林場擁有多條不同難度步道可供選擇，長1公里適合老人、小孩體驗自然生態輕鬆步道；或1.8公里感受森林之美休閒步道；亦或全長3. 8公里一路登頂桶頭山，享受登高臨下快感觀景步道，無論腳程、體力如何，都能盡情體驗自然生態之美。

走進林場，首先映入眼簾是入口處可愛的石猴橋，以非禮勿視、非禮勿言、非禮勿聽為主題的猴子雕像十分逗趣。接著便隨著石板道漸漸走進森林的懷抱。林場步道十分好走，不論木棧道、石板道、水泥步道或原木步道，就算是不常運動的人，只要配合適度的休息，也都能夠輕鬆享受這段山林時光。

林擁有豐富多樣中低海拔生態資源，全區屬亞熱帶闊葉林，沿著步道前行，可以觀賞到桃花心木、樟樹、觀音座蓮、筆筒樹及許多種的蕨類，抬起頭說不定能在樹梢發現紫嘯鶇、五色鳥與保育類的大冠鷲和藍腹鷴蹤跡。

園區一大特色是地標均以石雕標示，上山道路每隔500公尺距離就有石雕，告知此區生態分布，讓步道之旅每刻都不無聊。選擇行走觀景步道，登上桶頭山觀景平台，還能一眺嘉市區及遠方仁義潭美景，標高605公尺登高風情，讓石林場多了不可錯過的理由。

「368台灣遊學團」團長是前台南縣府秘書長孫重輝，賴萬鎮當領隊，共140名老同學同行，學員大多退休公教人員，有30多對夫妻，每月利用非假日，規畫1處地點旅遊，秉持退而不休精神走遍全台，探訪社區總體營造、文創產業、古蹟等。

368台灣遊學團每月出團趴趴走，遊走各鄉鎮市區，實踐行萬里路終身學習，遊學團愛上阿里山下隱藏版森林步道中埔鄉石硦林場，每月定期休閒運動。圖／賴萬鎮提供
368台灣遊學團每月出團趴趴走，遊走各鄉鎮市區，實踐行萬里路終身學習，遊學團愛上阿里山下隱藏版森林步道中埔鄉石硦林場，每月定期休閒運動。圖／賴萬鎮提供

嘉義 自然生態 遊學 運動

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