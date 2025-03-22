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雲縣、監所合作挑書 打造收容人閱讀據點

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣府與雲林第2監獄簽訂通閱MOU，將由文化觀光處挑選好書送進監獄，讓收容人汲取更多更廣的新知。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府與雲林第2監獄簽訂通閱MOU，將由文化觀光處挑選好書送進監獄，讓收容人汲取更多更廣的新知。記者蔡維斌／攝影

監獄沒手機，閱讀是藝文活動主流，雲林縣立圖書館昨天由文觀處長陳璧君和雲林第二監獄典獄長林豐材，簽訂「通閱」合作備忘錄，定期挑文學、科學、心理勵志、名人傳記等優質書籍，專人宅配雲二監圖書室，定期更換書目，以閱讀重新點亮收容人生命之光。

雲林第二監獄典獄長林豐材與雲林縣府文化觀光處長陳璧君簽署「通閱」合作備忘錄，共同打造監獄收容人閱讀的新據點，提供振作人生知識的力量，為曾迷途的收容人開啟新生契機。

由文觀處定期挑選文學、科學、心理勵志、名人傳記等優質書籍，再由專人宅配雲二監圖書室，定期提供更換書目的服務，收容人只要填寫申請單即可閱讀所需的書籍。

典獄長林豐材表示，改變總是緩慢，但可透過閱讀與努力，重新改造任何不好習性，透過縣府文觀處圖書資源挹注，讓收容人透過更多閱讀，汲取新知重新定義自己，帶著正向意念展開新人生。

陳璧君承諾將提供最優質書籍與服務，她說，縣府長期推動全民閱讀，致力打造無障礙知識環境，透過「微冊角落」計畫及書籍通閱免費服務，將閱讀資源延伸至監所、醫療院所與偏鄉據點，讓書籍成為社會共融重要橋梁，期待透過合作，讓收容人汲取更廣泛的知識，找到內心的力量，重新擁抱社會。

人生 監獄 雲林

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