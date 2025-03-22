台南楠西災後拚振興 邀你採梅DIY

台南市楠西梅嶺以得天獨厚自然環境，孕育優質梅子，成為台灣知名梅產地，地震衝擊農業觀光，市府協助災後振興，吸引遊客，休閒農業區結合豐富自然景觀與特色農產，發展出多元農遊體驗，從採梅、製梅到品梅，讓遊客了解梅嶺農業文化與風土特色。

0121地震重創楠西、玉井等山區，是重要水果產區，災後重振仰賴農作物收入，梅嶺是國內梅子重要產區，福來百年梅園主人陳居峰說，今年梅子因雨水充足，有些果粒較大，清明前是青梅採收期，周六日開放採果及DIY。

農業局與梅嶺休閒農業區及梅農，26日在玉井工商舉辦楠西梅嶺農遊樂—脆梅製作食農體驗活動，帶遊客製作脆梅，從挑選新鮮梅果、搓揉去澀、醃製入味，到封存等待脆梅熟成，讓參與者體驗傳統梅製品製作過程。

梅嶺休閒農業區理事長黃貴珍說，梅子可製作脆梅，還能釀成梅酒、熬製梅醬，泡製梅子茶，是常見養生食品。梅子含有機酸，能助消化，脆梅經過特殊醃製，保有梅果脆爽口感，適合作開胃小菜或零食食用。

農業局長李芳林說，透過旅遊與消費支持當地產業，為楠西震後重建盡心力。