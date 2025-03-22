南市抓違停 5月聘18交通助理員

台南市違停舉發1年高達12萬多件，不僅危害交通安全，檢舉不斷，也讓警方疲於奔命，市府編列600多萬元將聘用18名交通助理員，以原市區6個警察分局先試辦，協助疏導車流、保護行人安全及舉發交通違規，有議員指永康區檢舉量大應納入，市府允諾視成效檢討。

市府警局交通大隊表示，將由勞工局5月約聘僱人員統一招募，薪資比照五職等約3萬7800元，資格是大專以上學歷、高中職要有2年以上交通相關工作經驗，通過筆試和口試，錄取後還要受訓及跟著員警實習，若順利可望在6月底前上路，近期公告完整招聘訊息及相關資格條件規定。

市議員林依婷等人提案指，市區美食、名店、景點多，但併排、違停、路口10公尺內亂停嚴重，不能只靠基層警力取締，且處理交通違規事件會壓縮其他勤務，建議比照台北聘請交通助理員，在原市區試辦，減輕員警壓力，也可改善違停亂象。

議員朱正軒說，交通助理員加入可減輕警察負擔，協助用路人疏導道路交通，還能維持停車秩序、排除道路障礙及執行交通稽查等工作，獲多數議員支持，初期以市區為主，但永康區舉發量大，要求年底前能納入；另交通助理員上路後，執勤服裝、配載核發的識別證，及取締用密錄器等都要齊全。

交通大隊指出，人員遴選後會加強教育訓練與培訓，了解職務上所需具備工作能力，並明訂職責範圍，落實交通助理員制度的執行，以靜態開單等為主。台南市違停1年舉發12萬多件，市區6個警察分局就占7萬多件，先從市區試辦，成效好再擴大實施。