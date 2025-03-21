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日治時期「鶯」料理第三代天野朝夫圓夢：為台南寫書

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
天野朝夫贈書給台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供
天野朝夫贈書給台南市長黃偉哲。圖／台南市政府提供

日治時期有台南「地下決策中心」之稱的夢幻料亭「鶯料理」，創辦人第三代天野朝夫今天與「莉莉水果文化館」創辦人李文雄拜會市長黃偉哲，贈送其著作「退休後與台南常相左右-台南成為我的第二故鄉」。黃偉哲感謝天野朝夫先生對台南的熱愛以及無私貢獻，捐贈其祖父與父親在台南生活的歷史文物，協助「鶯料理」重建，讓後人能按圖索驥回到原址緬懷遙想當年風華。

天野朝夫熱愛台南，退休後以long-stay方式來台南踏尋先人足跡，其著作「退休後與台南常相左右-台南成為我的第二故鄉」，用真誠文字描繪實際生活體驗，如水仙宮市場、康樂市場、東菜市等傳統市場的民間活力，書中也自述遇上令他最難忘的「0206地震」，以及見證新冠期間，台灣防疫之成功。

天野先生表示，寫完「退休後與台南常相左右-台南成為我的第二故鄉」，也是圓了他一個夢想，並特別感謝黃偉哲市長為書撰寫推薦序。天野先生表示要把此書獻給家人，往後也要常回台南走走。

天野朝夫的祖父天野久吉，是台南知名日本料亭「鶯」創辦人，天野朝夫的外祖父住吉秀松，創設了「住吉組」（建設公司），出錢出力為台南的消防民間力量奠定了重要基礎，是「台南消防之父」。兩人都留下故事在台南，也在台灣留下深遠影響。

黃偉哲表示，「退休後與台南常相左右-台南成為我的第二故鄉」不只是一部家族史，更是刻劃大時代下台日情誼的重要史料。台南與日本淵源深厚，今日還能看到當年來自日本的許多人在台南建設留下的痕跡，例如濱野彌四郎技師參與興建的台南水道，以及八田與一技師建造的嘉南大圳與烏山頭水庫。

黃偉哲感謝天野朝夫無私貢獻文物，保留了一段珍貴的歷史記憶，也希望天野朝夫先生要常常回到他的第二故鄉台南來生活。

左起為翻譯、天野朝夫夫人、天野朝夫，與市長黃偉哲、莉莉水果店老闆李文雄。圖／台南市政府提供
左起為翻譯、天野朝夫夫人、天野朝夫，與市長黃偉哲、莉莉水果店老闆李文雄。圖／台南市政府提供

台南 日本 黃偉哲

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