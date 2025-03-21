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嘉義中埔電線地下化工程 地方促台電優先納入防災路段

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣山區未完成電線地下化，立委陳冠廷今與中埔鄉長李碧雲會勘中埔頂六電線地下化工程，促台電優先納入防災路段。圖／陳冠廷提供
嘉義縣山區未完成電線地下化，立委陳冠廷今與中埔鄉長李碧雲會勘中埔頂六電線地下化工程，促台電優先納入防災路段。圖／陳冠廷提供

近期地震頻繁發生，嘉義縣山區尚未完成電線地下化，民眾憂電線脫落、電桿倒塌等意外，立委陳冠廷、中埔鄉長李碧雲今到頂六會勘電線地下化工程，因中埔、龍門一帶發生多次地震，會將高速公路交流道段至135縣道路口優先納入防災性質考量，加速電線地下化工程。

李碧雲表示，電線地下化工程2021年提出至今已邁入第4年，她在2023年就任後，立即與台電及公路局進行多次會談，達成初步共識，但目前工程面臨三大主要挑戰，包括變壓器與設備箱安置位置問題、共桿單位協調問題，以及預算分配問題。

陳冠廷說，目前該路段缺乏規畫好的公共設施用地，初步勘察發現潛在可用位置，包括教會用地、派出所周圍、客家會館、停車場以及轉彎處的部分公共用地，還有其他單位的「自備桿」也要配合下地，才能在台電完成地下化後，達到全面地下化效果。

陳冠廷指出，會勘達成3項結論，建請台電公司將該路段優先納入供電防災路段，以利後續電線地下化作業；評估電力設備基礎台設置點位，以利機關研商管線布設與沿線用戶引進管位置協調事宜；在電線地下化後，原附掛於台電電桿路燈會移除，建請公路局併予評估電力桿線下地後，公路附屬照明設施規畫。

嘉義縣山區未完成電線地下化，立委陳冠廷（右二）今與中埔鄉長李碧雲（右一）會勘中埔頂六電線地下化工程，促台電優先納入防災路段。圖／陳冠廷提供
嘉義縣山區未完成電線地下化，立委陳冠廷（右二）今與中埔鄉長李碧雲（右一）會勘中埔頂六電線地下化工程，促台電優先納入防災路段。圖／陳冠廷提供
嘉義縣山區未完成電線地下化，立委陳冠廷（右二）今與中埔鄉長李碧雲（右一）會勘中埔頂六電線地下化工程，促台電優先納入防災路段。圖／陳冠廷提供
嘉義縣山區未完成電線地下化，立委陳冠廷（右二）今與中埔鄉長李碧雲（右一）會勘中埔頂六電線地下化工程，促台電優先納入防災路段。圖／陳冠廷提供

位置 台電 陳冠廷

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