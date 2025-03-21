響應國際森林日 雲林口湖種下364棵耐風抗旱樹

今天是國際森林日，雲林縣政府、林保署南投分署、口湖鄉公所在口湖鄉海口故事園區種下364棵耐風抗旱樹種，除盼豐富當地生態，更期許織出一片生態綠網，成就雲林海岸線觀光亮點。

主辦單位依口湖鄉的環境，準備較為耐風、抗旱的毛柿、蘭嶼羅漢松、草海桐、銀葉樹、土沉香、台灣海棗、苦檻藍台灣原生樹種作為植樹樹種，為當地生態增添綠意，提供動植物更多棲息空間。

雲林縣長張麗善、農業部林業及自然保育署南投分署長李政賢、口湖鄉長李龍飛和數十名學生在海口故事園區種樹，期盼未來成就生態豐富、綠樹繁盛之林，為淨零減碳、環境保育，善盡身為地球公民之責。

張麗善指出，因全球急速暖化及氣候變遷衝擊，減碳議題引起國際間高度重視，縣府積極推動植樹，透過全縣植樹工作，增加林木發揮碳吸存功能，善盡改善全球暖化效應的責任，還有定砂防風保護農作物效果，希望民眾能多種樹。

李政賢表示，分署每年與雲林縣政府舉辦植樹活動外，也期盼透過活動喚起民眾對生態環境的關注，共同打造永續綠色家園。未來將持續推動森林保育與社區林業發展，與地方政府、社區攜手合作，讓生態環境保育理念不僅深植人心，並在生活中實踐。