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雲林麥寮鄉的奇幻兒童節 1連4天節目滿檔獎品超吸睛

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
麥寮鄉開辦盛大兒童節系列活動，一連4天節目滿檔，且提供豐富抽獎，今天啟動儀式，為系列活動拉開序幕。記者蔡維斌／翻攝
麥寮鄉開辦盛大兒童節系列活動，一連4天節目滿檔，且提供豐富抽獎，今天啟動儀式，為系列活動拉開序幕。記者蔡維斌／翻攝

迎接兒童節，雲林縣麥寮鄉公所將於4月3日起4天，在國內最大的五星級麥寮社教園區，開辦「美學啟航 童夢飛翔」系列活動，結合精彩表演、美食饗宴、互動學習及獎品豐富的寓教於樂遊戲，每天從早上10點玩至下午6點，打造一場專屬於孩子與家庭的嘉年華盛會。

今天「童夢飛翔美學啟航」由麥寮鄉長許忠富和代表會主席韓青山及多位村長代表主持啟動儀式，許忠富說，這是歷年來最大的一場童節活動，規畫有4大亮點，保證讓每個孩子嗨翻兒童節。

許忠富說，一連4天的活動從早到晚不停歇，引領孩子走進最近啟用的社教園區，共享館區的多項現代化遊樂與科技互動設備，尤其親子健走3500個名額秒殺，預計將可為4天活動掀起熱潮，每項活動都有亮點，歡迎國內各地鄉親也能帶孩子來同樂。

公所指出，活動包括繽紛表演秀，有人形布偶與孩子互動；大型氣墊遊樂區讓孩子放電奔跑，盡情挑戰體能；大型泡泡秀營造如夢似幻的視覺饗宴，神奇魔術秀帶來驚喜連連的奇幻時刻；還有氣球與扯鈴特技演出。

此外，也有星光藝人舞台秀，邀請知名歌手演員，和小朋友同樂，享受人氣偶像魅力。50台胖卡餐車進駐，帶來各種美食佳餚，闖關遊戲挑戰孩子手腦能力，還有故事媽媽帶領孩子進入奇幻的故事世界，啟發想像力與閱讀興趣。

公所還推出「打卡送禮物」，只要在現場拍照上傳至指定平台，可獲限量精美小禮，4月6日親子健行，只要家庭完成全程挑戰，有機會抽獎把10台iPad帶回家。許忠富說，兒童節是孩子最期待的日子，期待這4天滿滿的活動帶給孩子滿滿的歡樂，歡迎大家一起來共度一場「五星級」的歡樂節慶，讓童夢飛翔。

麥寮鄉開辦盛大兒童節系列活動，一連4天節目滿檔，且提供豐富抽獎，今天啟動儀式，鄉長許忠富（右一）帶動唱拉開序幕。記者蔡維斌／翻攝
麥寮鄉開辦盛大兒童節系列活動，一連4天節目滿檔，且提供豐富抽獎，今天啟動儀式，鄉長許忠富（右一）帶動唱拉開序幕。記者蔡維斌／翻攝
麥寮鄉開辦盛大兒童節系列活動，一連4天節目滿檔，且提供豐富抽獎，今天啟動儀式。記者蔡維斌／翻攝
麥寮鄉開辦盛大兒童節系列活動，一連4天節目滿檔，且提供豐富抽獎，今天啟動儀式。記者蔡維斌／翻攝
麥寮鄉開辦盛大兒童節系列活動，一連4天節目滿檔，且提供豐富抽獎，今天啟動儀式，小朋友為迎接兒童節熱身。記者蔡維斌／翻攝
麥寮鄉開辦盛大兒童節系列活動，一連4天節目滿檔，且提供豐富抽獎，今天啟動儀式，小朋友為迎接兒童節熱身。記者蔡維斌／翻攝
麥寮鄉開辦盛大兒童節系列活動，一連4天節目滿檔，且提供豐富抽獎，今天啟動儀式，鄉長許忠富歡迎各界攜帶全家踴躍參加。記者蔡維斌／翻攝
麥寮鄉開辦盛大兒童節系列活動，一連4天節目滿檔，且提供豐富抽獎，今天啟動儀式，鄉長許忠富歡迎各界攜帶全家踴躍參加。記者蔡維斌／翻攝

兒童節 許忠富 麥寮

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