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風格店家數位優化計畫再升級 嘉市加碼補助店家提升市場競爭力

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市工商發展投資策進會為提升店家數位力，下午在市府辦理風格店家數位優化徵選說明會。圖／嘉市府提供
嘉市工商發展投資策進會為提升店家數位力，下午在市府辦理風格店家數位優化徵選說明會。圖／嘉市府提供

嘉市工商發展投資策進會為提升店家數位力，下午在市府辦理風格店家數位優化徵選說明會，今年店家數位補助計畫規模再升級，從去年30家擴大至40家、每案補助至少6萬元，最高12萬元，協助店家數位轉型資源，透過數位工具提升營運效益，即日起至28日受理申請。

市長黃敏惠到場分享，邀請去年參與「阿潘肉包」、「統香商行」、「青穎農產行」及「精工刻印」等4家店家，分享數位優化成果。販售鹽酥雞等炸物統香商行主理人楊沛晴說，申請初衷希望線上銷售，增加網度知名度、擴大客群，經數位優化導入線上點餐，客人可在家用QR CODE預先點餐、減少等待時間，省去劃單、對單等流程，降低人力需求，對人力短缺餐飲業一大助益。

她說，工作之餘需要照顧年幼孩子，線上點餐系統讓她能省更多時間，能在工作兼顧育兒。精工刻印第三代洪駒睿表示，印章樣式多元，1間店陳列樣品、型錄後只能站2、3人；數位優化協助建立電子型錄，讓客人線上選擇，店內減少雜亂陳設，現在導入手機支付、POS系統，優化結帳的程序，讓店家金流收入更清日晰，位後接觸更多元消費者，看到店內營收不斷上升。

黃敏惠說，嘉市將設計思維融入城市治理，運用數位科技推動城市升級，連3年榮獲智慧城市創新應用獎，15項智慧治理應用在智慧城市展出，藉2021台灣設計展跟業者們溝通設計轉型，數位轉型是品牌升級、邁向永續發展關鍵，引領大家「再造」不斷創新、升級。

說明會也分享風格店家數位優化提案用於數位工具建置、行動應用程式開發等數位化項目，「阿潘肉包」建置官網購物商城，執行效益每月減少25小時處理訂單工時，業績提升58％。「云享文創」打造AR互動濾鏡；「有春枟宅」民宿建置官網系統及店家串聯電子票券；「青穎農產行」開發獨立APP；「初心者肉舖」客製24小時肉品販賣機等。

工策會總幹事許燿宏說，去年市府整合資源社會處與工策會擴大合作，提供每案最高12萬元、最低6萬元補助，吸引49家業者競爭提案，最後輔導30間店家執行數位優化，今年加碼目標至少輔導40家，並規畫系列課程、創業小聚及成果展。

嘉市工商發展投資策進會為提升店家數位力，下午在市府辦理風格店家數位優化徵選說明會。圖／嘉市府提供
嘉市工商發展投資策進會為提升店家數位力，下午在市府辦理風格店家數位優化徵選說明會。圖／嘉市府提供

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