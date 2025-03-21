臺南聖誕燈節「未來新希望系列」獲美國繆思大獎肯定

臺南市政府觀光旅遊局每年歲末聖誕跨年期間，精心規劃一系列節慶觀光活動與燈飾裝置藝術，營造濃厚的節慶氛圍，打造最佳的歡慶場域。多年來，臺南聖誕燈節已成為市民翹首以盼的重要活動之一，不僅點亮城市街景，更展現臺南深厚的文化底蘊與創意設計。臺南聖誕燈節聖誕樹再次獲得繆思設計大獎（Muse Design Awards） 2金1銀的肯定，是連續3年獲獎，讓臺南之光再度於國際設計舞台閃耀。

臺南市長黃偉哲表示，臺南市的觀光旅遊一直以來都展現出堅強的實力，能夠連續獲得國際設計大獎的肯定，充分展現了臺南的創意魅力與文化價值，感謝高雄科技大學黃雅玲教授，帶領高雄科技大學及雲林科技大學團隊，去年河樂燈區及新營燈區兩棵聖誕樹以「未來．新希望」為主題，憑藉精湛的設計構思和完美的製作呈現，獲得概念設計：展覽與活動類金獎、燈光照明類金獎及旅遊類銀獎，共2金1銀的殊榮。

臺南市政府觀光旅遊局林國華局長表示，感謝競賽獎項主辦單位的肯定，讓臺南之光在國際設計領域閃耀，南市府團隊執行多年的聖誕布置，每年都別出心裁的構思如何營造一個優美的聖誕節。去年聖誕樹以「未來．新希望」為核心主題，分別展現了勇氣與希望這兩個重要的價值觀，並以此為基礎，將臺南的歷史文化與未來發展緊密相連，為市民帶來新的啟示和鼓舞。在這個承前啟後的歷史時刻，這些設計不僅是對過去的致敬，更是對未來的展望，象徵著臺南在下一個400年中將繼續充滿勇氣與希望地向前邁進。期待透過這些燈飾與藝術裝置，傳遞歲末佳節的祝福，讓市民與遊客在璀璨的燈光中感受到臺南的溫暖與魅力。

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