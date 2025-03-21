雲林縣府和監所簽訂「通閱」MOU 閱讀好書觸角擴及收容人

監獄沒有手機，閱讀仍是藝文活動的主流，雲林縣立圖書館今天由文觀處長陳璧君和雲林第2監獄典獄長林豐材簽訂「通閱」合作備忘錄，定期挑選文學、科學、心理勵志、名人傳記等優質書籍，專人宅配至雲2監圖書室，並定期更換書目，期以閱讀重新點亮收容人生命之光。

雲林第2監獄典獄長林豐材今天與雲林縣政府文化觀光處長陳璧君簽署「通閱」合作備忘錄，共同打造監獄收容人閱讀的新據點，提供振作人生的知識力量，為曾經迷途的收容人開啟新生契機。

未來將由文觀處定期挑選文學、科學、心理勵志、名人傳記等優質書籍，再由專人宅配至雲2監圖書室，並定期提供更換書目的服務，收容人只要填寫申請單即可閱讀所需的圖書。

典獄長林豐材表示，改變總是緩慢的，但可透過閱讀與努力，重新改造任何不好的習性，這次透過雲林縣政府文觀處圖書資源的挹注，讓收容人透過更多的閱讀，汲取新知並重新定義自己，帶著正向意念展開新人生。