台南違停一年逾12萬件 招聘交通助理員時程警方給答案

台南市違停舉發一年高達12萬多件，警方疲於奔命，違停易危及行人及往來車輛安全，多名議員提議設置「交通助理員」，市府編列600多萬元將聘用18名交通助理員，議會昨天三讀通過，以原市區六個分局先試辦，協助疏導車流、保護行人安全，以及舉發有害交通的違規行為，有議員認為永康區檢舉量大應納入，市府允視成效再檢討。

市警局交通大隊表示，將由勞工局5月約聘雇人員統一招募，薪資比照5職等約3萬7800元，資格初定是大專以上學歷、高中職則要有2年以上的交通相關工作經驗，通過筆試和口試，錄取後還要受訓及跟著員警實習，若順利可望在6月底前上路，近期會公告完整招聘訊息及相關資格條件規定。

台南市議員林依婷等人提案指出，市區美食、名店、景點多但併排、違停、路口10公尺內亂停嚴重，不能只靠基層警力取締，且處理交通違規事件會壓縮到其他勤務，建議比照台北聘請交通助理員，在原市區試辦，減輕員警壓力，也可改善違停亂象。

議員朱正軒說，交通助理員的加入可減輕警察負擔，協助用路人疏導道路交通，還能維持停車秩序、排除道路障礙及執行交通稽查等工作，獲多數議員支持，初期以市區為主，但永康區舉發量也大，要求在年底前也能納入；另交通助理員上路後，在執勤服裝、配載核發的識別證及取締用的密錄器等裝備都要求齊全。

交大指出，人員遴選後會加強相關教育訓練與培訓，瞭解職務上所需具備的工作能力，並明訂職責範圍，落實交通助理員制度的執行，以靜態開單等為主；台南市違停1年舉發12萬多件，市區6個分局就占7萬多件，先從市區試辦若成效好再擴大實施。