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嘉市潮選店主題曲「最潮的自己」 榮獲日本電影節最佳亞洲影像大獎

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市潮選店主題曲《最潮的自己》在日本國際觀光電影節大放異彩，從全球1132支觀光影片脫穎而出，勇奪「城市旅遊銀獎」、「亞洲組金獎及「最佳亞洲影像大獎」殊榮。圖／嘉市府提供
嘉義市潮選店主題曲《最潮的自己》在日本國際觀光電影節大放異彩，從全球1132支觀光影片脫穎而出，勇奪「城市旅遊銀獎」、「亞洲組金獎及「最佳亞洲影像大獎」殊榮。圖／嘉市府提供

嘉義市潮選店主題曲「最潮的自己」在日本國際觀光電影節大放異彩，從全球1132支觀光影片脫穎而出，勇奪城市旅遊銀獎、亞洲組金獎及最佳亞洲影像大獎殊榮。

嘉市府邀請音樂創作人黃小玫Sandy以「嘉市潮選店」為主題製作最潮的自己，由黃小玫與高偉鳴共同擔任導演，穿梭充滿木香樸實巷弄，記錄嘉市文化底蘊與青年無限熱情交織成的潮流風格。

黃小玫說，開心獲獎也很感謝嘉市府，最潮的自己以輕鬆、陽光音樂風格詮釋「嘉市潮選店」的特色，正如嘉市上百家潮選店各自擁有充滿生命力的創業故事，音樂也從淡淡心情逐漸轉為澎湃、輕快的旋律，讓人不自覺地跟著哼唱，心情也變得明亮愉悅。來嘉義市走訪木造老屋潮選店，感受其中故事，絕對是每個旅人不可錯過的行程。

市長黃敏惠說，最潮的自己旋律輕快，融合嘉市林業文化與青創潮流風格，展現嘉義市新舊交融的獨特魅力。很開心最潮的自己這次能從眾多國際作品中嶄露頭角，讓世界看見嘉義市，期待更多國人及國際旅客來嘉義市遊玩！

嘉市因阿里山森林鐵路的開發，過去林業產業曾蓬勃發展，如今市區仍保留超過6000棟木造老屋，形成融合傳統與創新的「人文森林」。市府團隊持續推動木造老屋活化，吸引年輕人進駐，在歷史建築中創造新的文化潮流，發揮獨特的職人精神，打造風格鮮明的「嘉市潮選店」，形塑嘉義市專屬「潮」文化。

市府2024年升級推出「嘉市潮選店2.0」，收納隱身巷弄的136家風格小店，適合旅客按圖索驥走訪店家，搭電動公車或YouBike「雙B」漫遊，用剛剛好的速度，深入感受在地人文風情。

潮選店詳細資訊請至「嘉義市觀光旅遊網」專頁查詢https://reurl.cc/kq6ZNr，紙本摺頁可至市區合法旅宿，嘉義火車站旅遊服務中心、KANO遊客中心，以及136家潮選店索取。

嘉義市潮選店主題曲《最潮的自己》在日本國際觀光電影節大放異彩，從全球1132支觀光影片脫穎而出，勇奪「城市旅遊銀獎」、「亞洲組金獎及「最佳亞洲影像大獎」殊榮。圖／嘉市府提供
嘉義市潮選店主題曲《最潮的自己》在日本國際觀光電影節大放異彩，從全球1132支觀光影片脫穎而出，勇奪「城市旅遊銀獎」、「亞洲組金獎及「最佳亞洲影像大獎」殊榮。圖／嘉市府提供
嘉義市潮選店主題曲《最潮的自己》在日本國際觀光電影節大放異彩，從全球1132支觀光影片脫穎而出，勇奪「城市旅遊銀獎」、「亞洲組金獎及「最佳亞洲影像大獎」殊榮。圖／嘉市府提供
嘉義市潮選店主題曲《最潮的自己》在日本國際觀光電影節大放異彩，從全球1132支觀光影片脫穎而出，勇奪「城市旅遊銀獎」、「亞洲組金獎及「最佳亞洲影像大獎」殊榮。圖／嘉市府提供
嘉義市潮選店主題曲《最潮的自己》在日本國際觀光電影節大放異彩，從全球1132支觀光影片脫穎而出，勇奪「城市旅遊銀獎」、「亞洲組金獎及「最佳亞洲影像大獎」殊榮。圖／嘉市府提供
嘉義市潮選店主題曲《最潮的自己》在日本國際觀光電影節大放異彩，從全球1132支觀光影片脫穎而出，勇奪「城市旅遊銀獎」、「亞洲組金獎及「最佳亞洲影像大獎」殊榮。圖／嘉市府提供
嘉義市潮選店主題曲《最潮的自己》在日本國際觀光電影節大放異彩，從全球1132支觀光影片脫穎而出，勇奪「城市旅遊銀獎」、「亞洲組金獎及「最佳亞洲影像大獎」殊榮。圖／嘉市府提供
嘉義市潮選店主題曲《最潮的自己》在日本國際觀光電影節大放異彩，從全球1132支觀光影片脫穎而出，勇奪「城市旅遊銀獎」、「亞洲組金獎及「最佳亞洲影像大獎」殊榮。圖／嘉市府提供
嘉義市潮選店主題曲《最潮的自己》在日本國際觀光電影節大放異彩，從全球1132支觀光影片脫穎而出，勇奪「城市旅遊銀獎」、「亞洲組金獎及「最佳亞洲影像大獎」殊榮。圖／嘉市府提供
嘉義市潮選店主題曲《最潮的自己》在日本國際觀光電影節大放異彩，從全球1132支觀光影片脫穎而出，勇奪「城市旅遊銀獎」、「亞洲組金獎及「最佳亞洲影像大獎」殊榮。圖／嘉市府提供
嘉義市潮選店主題曲《最潮的自己》在日本國際觀光電影節大放異彩，從全球1132支觀光影片脫穎而出，勇奪「城市旅遊銀獎」、「亞洲組金獎及「最佳亞洲影像大獎」殊榮。圖／嘉市府提供
嘉義市潮選店主題曲《最潮的自己》在日本國際觀光電影節大放異彩，從全球1132支觀光影片脫穎而出，勇奪「城市旅遊銀獎」、「亞洲組金獎及「最佳亞洲影像大獎」殊榮。圖／嘉市府提供

嘉義 老屋 音樂

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