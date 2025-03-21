眾神之都 台南奇人藝師郭春福為神明打造上萬頂神帽

台南三步一小廟、五步一大廟，是市民信仰的場域，也是許多觀光客必遊之處，走進廟裡除了參拜，民眾可曾留意神像的頂戴？一頂頂精雕細琢的神帽，彰顯神明地位與尊榮，更展現台南傲人的工藝，神帽藝師郭春福打製神帽數十年，不但保存珍貴的傳統文化，因為技藝精湛，還獲台南市政府登錄為神明銀帽技術保存者。

觀光旅遊局長林國華表示，出身鹽埕的郭春福小學畢業後開始跟著舅舅學打金，出師後於1967年自行創業，開始承接銀樓委製的首飾、金牌，也代工銀帽，後來因緣際會得到「金芳閣」粧佛名師陳金泳的指導，教他神帽的形制與胚體，再專職朝神帽製作發展，1978年成立金冠佛帽工藝社，成為台灣極少數同時專精金、銀、銅、紙神帽的藝師。

郭春福表示，神帽是配角、神像才是主角，主次關係得分明，一頂好的神帽要有畫龍點睛之效，比例大小適宜外，更講求體面，必須接合精密且配件與紋飾也都要留意。他的神帽形體流暢，弧度優美，兼顧力學與平衡；正面造形繁複，龍鳳花鳥靈動鮮活、錯落有致，並匠心獨運的以「黻」紋為飾，就連帽桶也毫不馬虎，圖案滿布卻不凌亂，既傳統又不失雅氣。

曾親手幫神明配戴過超過1萬頂的神帽，郭春福接觸過許多特殊的金身，也承接過不少高難度的神帽，他都慢工出細活並融入自己的創意，蘊含藝術美感與極高的辨識度，十分受到宮廟與私人壇喜愛，包括台南大天后宮、鹿耳門天后宮、西羅殿、三山國王廟等都可見到他的作品。

從事金工超過一甲子，郭春福不斷精益求精，打金技法如走沙地、釘古珠、纍絲、鏨仔路等樣樣精通，不過他最強調的仍是藝德，他常說工夫不好可以磨練，但如果沒有德行，就算有高明的技藝也不能稱之為「師」。他講信重諾，對於上門的生意更抱持「君子愛財取之有道」，待人處事就像他打製的神帽一樣精細實在。