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奇美醫院南科精華區新建醫院今動土274床預計117年開幕
奇美醫院宣布投資30在多億新建南科醫院，今天動土。新院有一般病床200床、特殊病床74床。位在南科管理局旁精華地段地下兩層、地上7層基地面積約1萬3千多平方公尺，工期約3年預計117年營運有急診、內科、外科、婦兒科、復健科、牙科、職業醫學等科。
院方南科管理局長鄭秀絨、市長黃偉哲受邀與市議會副議長林志展等各界人士見證。黃偉哲說，「使用執照已經準備好了」。
鄭秀絨期待新院提供南科廠商需要的急救、婦產、職業安全的完善服務。奇美醫院院長林宏榮表示，新院將服務南科周遭、成為區域急救中心，維護職場健康。
黃偉哲表示，動土代表南科周邊醫療服務開啟新篇章，他認為一座醫院的誕生，不僅代表城市進步，更象徵醫療發展邁向重要里程碑。南科奇美醫院啟用後，可望讓市民享受到更便利、友善且高品質的醫療資源。市府也將持續在政策支持。期盼奇美南科醫院來守護南科，成為大南科地區居民的「護民神山」。
院方目前規畫「三大主軸」發展：作為地區智慧醫院，提供24小時急診服務及毒化災害緊急處理第一道防線，急性後期整合照護病床，推動分級醫療落實雙向轉診，強化急性醫療資源配置效率，垂直整合轉銜系統，與長期照護服務無縫接軌。
配合生醫發展，透過與南科園區廠商產業合作，推動醫療科技創新應用，利用數據分析、人工智慧診斷、遠距醫療等技術，成為生醫研發的示範場域，促進醫療與科技產業的深度整合，為民眾提供更便捷、精準的醫療。
成為職業醫學基地，南科園區就業人數在國內科學園區排第二，九成臨場健康服務由奇美醫療體系協助，透過專科醫師進駐提供勞工健檢、高階健檢及生活型態醫學服務。
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