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助災區站起來！台南楠西青梅採收 邀遊客「脆梅DIY 」
台南市楠西梅嶺以其得天獨厚的自然環境，孕育出優質的梅子，成為台灣知名的梅產地之一，地震當地農業及觀光產業帶來衝擊，市府為協助災後振興，吸引遊客前來賞梅體驗農村生活，當地休閒農業區結合豐富的自然景觀與特色農產品，發展出多元的農遊體驗，從採梅、製梅到品梅，讓遊客深入了解梅嶺的農業文化與風土特色。
0121地震重創台南楠西、玉井等山區，也是重要的水果產區，其中楠西更有百果園之稱，水果種類和產業豐富，梅西梅嶺是國內梅子產區，災後重振很仰賴農作物的收入，今年梅子因雨水較為充足，有些果粒較大，已進入青梅採收期。
為促進地方經濟復甦、推廣食農教育與農遊行程，市府農業局與梅嶺休閒農業區及當地梅農合作26日（周三）在玉井工商舉辦「楠西梅嶺農遊樂—脆梅製作食農體驗活動」，帶領遊客親手製作脆梅，從挑選新鮮梅果、搓揉去澀、醃製入味，到封存等待脆梅熟成，讓參與者深入體驗傳統梅製品的製作過程。透過動手DIY，不僅能品味手作的樂趣，也能認識脆梅的獨特風味與保存技巧。
梅嶺休閒農業區理事長黃貴珍說，梅子不僅可製作成脆梅，還能釀成梅酒、熬製梅醬，甚至泡製梅子茶，是台灣常見的養生食品。梅子富含有機酸，能幫助消化、促進新陳代謝，而脆梅則因經過特殊醃製工序，保有梅果的脆爽口感，適合作為開胃小菜或零食食用，梅子經過適當處理後，還能減少澀味與酸度，使其風味更溫潤順口。
農業局長李芳林表示，透過本次活動，遊客不僅能享受DIY的樂趣，還能學習如何挑選與運用梅製品，支持在地農業的同時，也將健康與美味帶回家。邀請民眾踴躍參與，透過旅遊與消費支持當地產業，為楠西梅嶺的震後重建盡一份心力。
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