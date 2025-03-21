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滿樹紫白小花浪漫風情 苦楝樹下阿里山小火車通過美景吸睛

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
春天百花開，目前正值苦楝樹花季，滿樹紫白小花柔美浪漫，站在樹下微風吹拂，聞到淡雅氣息，嘉義市與竹崎鄉交界有棵巨大苦楝樹，阿里山小火車行駛通過樹旁鐵軌，充滿浪漫風情。記者魯永明／攝影
春天百花開，目前正值苦楝樹花季，滿樹紫白小花柔美浪漫，站在樹下微風吹拂，聞到淡雅氣息，嘉義市與竹崎鄉交界有棵巨大苦楝樹，阿里山小火車行駛通過樹旁鐵軌，充滿浪漫風情。記者魯永明／攝影

春天百花開，目前正值苦楝樹花季，滿樹紫白小花柔美浪漫，站在樹下微風吹拂，聞到淡雅氣息，嘉義賞花景點，除六腳鄉朴子溪畔「苦楝花隧道」，還有嘉義市與竹崎鄉交界有棵巨大苦楝樹，阿里山小火車行駛通過樹旁鐵軌，充滿浪漫風情。

在地臉書「漫步在雲端的阿里山」版主黃源明說，苦楝樹的阿里山小火車，苦楝樹一直存在的環境周邊，它的花色雖沒有特別突出，卻非常耐看，為收集阿里山林鐵畫面，這個季節除追風鈴木，苦楝當然也不能錯過。

沿著阿里山小火車北門、竹崎路段，發現嘉縣市的平交道是最理想的景點。選擇適合光線，根據現場環境與交通動線，以安全為最優先考量拍攝。

園藝專家說，苦楝又稱苦苓，是台灣本土氣息原生樹種，因樹皮、木材及果實味苦，有苦楝之稱，國語諧音「苦戀」、台語諧音「可憐」不甚吉利，少有人種在庭院，原鄉部落苦楝是具民俗、藥用、除蟲、驅蟲的多功效植物。

嘉縣六腳鄉朴子溪畔，有全長約2.5公里，筆直優美，被稱為全台最美的「苦楝花隧道」，2019年電視本土劇「用九柑仔店」在此取景爆紅，每年此時「苦楝花隧道」吸引賞花遊客。

春天百花開，目前正值苦楝樹花季，滿樹紫白小花柔美浪漫，站在樹下微風吹拂，聞到淡雅氣息，嘉義市與竹崎鄉交界有棵巨大苦楝樹，阿里山小火車行駛通過樹旁鐵軌，充滿浪漫風情。記者魯永明／攝影
春天百花開，目前正值苦楝樹花季，滿樹紫白小花柔美浪漫，站在樹下微風吹拂，聞到淡雅氣息，嘉義市與竹崎鄉交界有棵巨大苦楝樹，阿里山小火車行駛通過樹旁鐵軌，充滿浪漫風情。記者魯永明／攝影

朴子溪 阿里山小火車

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