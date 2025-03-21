正港台灣蚵 台西青農獲認證

越南蚵充斥市面，使台灣蚵真假難分，國內蚵農飽受衝擊。農業部漁業署推動溯源管理，雲林台西首批養蚵青農獲認證，掛牌「正港台灣蚵」，通過認證消費者較安心，且價格合理不灌水，銷量翻倍。漁業署表示，目前溯源納管涵蓋率約63％，今年目標80％，保障國人消費安全。

雲林縣府農業處指出，雲林養蚵面積約3千多公頃，年產4405公噸，產值逾13億元，近年極端氣候及缺工，原就經營困難，又飽受越南蚵混充台灣蚵，市面行情混亂，嚴重衝擊國內養蚵漁民，漁業署推動溯源條碼，去年首波申請輔導溯源標章的56戶養蚵漁民獲通過。

青農林岳鋒表示，越南蚵每台斤約60元，台灣蚵近2年來都維持在200元左右，有人為賺取更多利潤，摻入越南蚵再以台灣蚵價格出售，甚至把越南蚵當台灣蚵直接販售，因為很難分辨。對養蚵產業衝擊甚大。

蚵農張曉慧說，去年獲得認證後，改採自產自銷打出「古蚵撿」品牌，消費者掃描QR Code就能追蹤到產地，且保證不泡水，貨真價實，短短數月銷量倍數成長。

雲林牡蠣養殖發展協會理事長丁健家也說，進口越南蚵成本低，有利可圖，不少貿易商不斷進口，甚至與越南蚵農「契作」傾銷國內，影響很大，溯源管理不僅保障消費者，也有助於維護國產蚵發展；漁業署副署長陳建佑說，已有1247戶獲得溯源或產銷履歷驗證，納管涵蓋率約63％，養殖戶可張貼標章作為市場區隔，盼今年涵蓋率達80%，保護消費者與國內牡蠣產業。