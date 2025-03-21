3月25日南市停水 影響10區24萬戶

因應國土署河川治理排水箱涵改建，南市永康區烏橋2000mm管改遷暨穗芳橋維修，自來水公司第六區處預計下周二（25日）上午9時起至周三下午3時，停水、壓降施工30小時，影響10個行政區共23萬9049戶，水公司將設51處臨時供水站及巡迴水車，供民眾免費取水。

市府經發局與台水六區處昨舉行記者會，呼籲民眾提前儲水，停水期間須關閉電動抽水機電源以防火警。

也提到，復水初期送水可能較混濁，用戶應暫勿取用，待水清澈後再進水，同時要求施工單位盡早完工，以降低影響。

水公司第六區處長張煥獎表示，停水期間設置臨時供水站51站，並有水車8輛巡迴於供水站持續加水，為保障民眾取用到的是最安全的水，下周一才會開始進水，各臨時供水站地點可於台水官網查詢。

市府表示，此次施工影響範圍廣泛。受影響用戶中，15萬2847戶將面臨全面停水，8萬6202戶則降壓供水。包括東區、北區（部分）、中西區（部分）、永康區（部分）、歸仁區（部分）、關廟區、龍崎區、仁德區（部分）、新化區（部分）及左鎮區（部分）等。

施工期間，將進行周邊交通管制，若遇豪雨或颱風警報將順延；另大樓或地勢較高地區，如龍崎區及管線末端用戶可能出現復水延遲情形，民眾可撥打24小時客服專線1910或查詢台水官網，以獲取最新資訊。