ICF國際智慧城市參訪團抵雲林 對運用智慧科技躍登國際讚譽有加

來自美國、荷蘭等國際智慧城市參訪團今天由創辦人兼主席John G. Jung率領抵雲林參訪，縣長張麗善親迎導覽，一行人對雲林推動5G智慧救護通道系統，及產學人工智慧與綠色永續發展成果，留下深刻印象與好評。

台灣國際智慧城市展在台北和高雄同步舉行，ICF主席John G. Jung率西班牙拉斯羅薩斯市政團、馬拉加市政團、巴西巴拉那州阿薩伊市政團及獲選為2024 ICF Top1庫里蒂巴市政團，和加拿大、美國、荷蘭、西班牙等產官學研國際參訪團等一行23人，今天抵去年獲得全球智慧城市Top7榮譽的雲林縣，見證數位智慧發展成果。

張麗善說，雲林推動智慧城市連續4年榮獲國內智慧城市創新應用獎，去年首次參加國際智慧城市論壇ICF評選，讓雲林躍登全球，取得ICF全球智慧城市Top7殊榮，雲林是農業大縣能在智慧科技領域獲肯定，無比榮耀，感謝訪團前來就公共治理、經濟發展、社會創新、公民參與等策略項目進行交流。

參訪團首站觀摩消防局、衛生局和台大醫院聯合推動「 5G智慧救護通道」，運用科技網路串聯醫療、行政，成功縮短急救時間，成功將急性重症病患存活率從7%提高到23%。接著一行人轉往雲林科技大學移動機器人產學中心，由教授夏郭賢介紹雲科大設立的智慧機器人菁英培育基地，如何製造出許多符合社會需求的機器人，以及半導體國際化人才培育，打造企業AIT基地，跨國合作強化全球競爭力。

隨後轉往雲科工參訪誌懋公司，由副總經理張翊威介紹誌懋如何導入奈米化技術打造「健康木地板」，成為台灣最專業的木地板製造商。最後參觀斗六產業園區嘉年生化公司的天然交聯劑(Genipin)、鳳梨酵素、茶萃取物等生技產品及對全球醫療及農業的卓越貢獻。