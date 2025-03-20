快訊

結婚、墮胎...金賽綸遺屬全否認！金秀賢1動作認證不雅照

柯文哲痛罵檢方「不要臉」 吐關押7月最大遺憾哭了：怎麼原諒你們？

亮牌？傳普亭希望川普承認「5地主權」屬俄國領土 克宮發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

ICF國際智慧城市參訪團抵雲林 對運用智慧科技躍登國際讚譽有加

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
ICF國際智慧城市參訪團訪雲林，聽取縣長張麗善說明如何運用智慧科技翻轉雲林躍登國際。記者蔡維斌／攝影
ICF國際智慧城市參訪團訪雲林，聽取縣長張麗善說明如何運用智慧科技翻轉雲林躍登國際。記者蔡維斌／攝影

來自美國、荷蘭等國際智慧城市參訪團今天由創辦人兼主席John G. Jung率領抵雲林參訪，縣長張麗善親迎導覽，一行人對雲林推動5G智慧救護通道系統，及產學人工智慧與綠色永續發展成果，留下深刻印象與好評。

台灣國際智慧城市展在台北和高雄同步舉行，ICF主席John G. Jung率西班牙拉斯羅薩斯市政團、馬拉加市政團、巴西巴拉那州阿薩伊市政團及獲選為2024 ICF Top1庫里蒂巴市政團，和加拿大、美國、荷蘭、西班牙等產官學研國際參訪團等一行23人，今天抵去年獲得全球智慧城市Top7榮譽的雲林縣，見證數位智慧發展成果。

張麗善說，雲林推動智慧城市連續4年榮獲國內智慧城市創新應用獎，去年首次參加國際智慧城市論壇ICF評選，讓雲林躍登全球，取得ICF全球智慧城市Top7殊榮，雲林是農業大縣能在智慧科技領域獲肯定，無比榮耀，感謝訪團前來就公共治理、經濟發展、社會創新、公民參與等策略項目進行交流。

參訪團首站觀摩消防局、衛生局和台大醫院聯合推動「 5G智慧救護通道」，運用科技網路串聯醫療、行政，成功縮短急救時間，成功將急性重症病患存活率從7%提高到23%。接著一行人轉往雲林科技大學移動機器人產學中心，由教授夏郭賢介紹雲科大設立的智慧機器人菁英培育基地，如何製造出許多符合社會需求的機器人，以及半導體國際化人才培育，打造企業AIT基地，跨國合作強化全球競爭力。

隨後轉往雲科工參訪誌懋公司，由副總經理張翊威介紹誌懋如何導入奈米化技術打造「健康木地板」，成為台灣最專業的木地板製造商。最後參觀斗六產業園區嘉年生化公司的天然交聯劑(Genipin)、鳳梨酵素、茶萃取物等生技產品及對全球醫療及農業的卓越貢獻。

訪團離去前縣府送塔吉特千層蛋糕，客製化將個人照片印製在千層蛋糕上，獨一無二的專屬甜點，讓訪團眼睛為之一亮，創辦人John G. Jung表示，雲林縣能獲取ICF全球智慧城市Top7榮譽，象徵著該城市在全球智慧城市建設領域的卓越成就，雲林是個開放包容的城市，極具潛力和動能，期待透過這次國際訪團城市交流進一步認識ICF TOP7雲林的成功經驗。

一行人參訪雲林科技大學移動機器人產學中心。記者蔡維斌／攝影
一行人參訪雲林科技大學移動機器人產學中心。記者蔡維斌／攝影
ICF國際智慧城市參訪團一行23名各國人士觀摩雲林縣消防局、衛生局和台大醫院聯合推動的「5G智慧救護通道」系統，留下深刻印象。記者蔡維斌／攝影
ICF國際智慧城市參訪團一行23名各國人士觀摩雲林縣消防局、衛生局和台大醫院聯合推動的「5G智慧救護通道」系統，留下深刻印象。記者蔡維斌／攝影
一行人參訪雲林科技大學移動機器人產學中心。記者蔡維斌／攝影
一行人參訪雲林科技大學移動機器人產學中心。記者蔡維斌／攝影

張麗善 成功 雲林

延伸閱讀

雲林縣長張麗善籲掃墓謹守4不1要 降低火警與空污

雲林將打造首座科技警政大樓 結合科偵AI巡防全面「科技執法」

雲林3204人農保資格將被查 縣長張麗善喊話中央：放寬標準

賴清德兩岸交流從嚴審核 張麗善：大家都在縮衣節食

相關新聞

嘉市警運用AI智能 會說話巡邏車精準打擊犯罪

嘉義市警局結合大數據熱點分析即時預警功能，打造會說話的巡邏車，當巡邏車巡經熱點，發現治安異狀時會說話警示，上線以來破獲竊...

慈濟捐建「楠西震災慈濟大愛屋」今與市府簽約先建90戶

台南市府下午與慈濟慈善事業基金會簽定「安居計畫」合作意向書，由慈濟捐建「楠西震災慈濟大愛屋」。比照當年慈濟莫拉克風災後在...

雲林縣長張麗善籲掃墓謹守4不1要 降低火警與空污

清明節將屆，雲林縣政府今天舉行「清明祭祖掃墓防火安全」宣傳記者會，雲林縣長張麗善籲民眾掃墓，遵守4不1要守則，降低火災與...

ICF國際智慧城市參訪團抵雲林 對運用智慧科技躍登國際讚譽有加

來自美國、荷蘭等國際智慧城市參訪團今天由創辦人兼主席John G. Jung率領抵雲林參訪，縣長張麗善親迎導覽，一行人對...

台南25日大規模停水、減壓30小時 影響10行政區近24萬戶

因應國土署河川治理排水箱涵改建，辦理台南市永康區烏橋2000mm管改遷暨穗芳橋維修，自來水公司第六區處預計下周二（25日...

雲林最大五星級麥寮社教園區 將廣徵志工「共享共營」

雲林最大占地8公頃號稱國家級的「麥寮社教園區」分為圖書館及生活美學兩大主題館，今年初啟用，成為藝文休閒新地標。為讓館舍永...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。