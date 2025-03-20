慈濟捐建「楠西震災慈濟大愛屋」今與市府簽約先建90戶

台南市府下午與慈濟慈善事業基金會簽定「安居計畫」合作意向書，由慈濟捐建「楠西震災慈濟大愛屋」。比照當年慈濟莫拉克風災後在玉井興建「大愛村」模式，預計50到60戶、6月動工。不過災區里長認為可能沒實地全面調查需求量，擔心和實際需求有落差。

市府表示，楠西地震重創台南，為協助災民家園重建，市長黃偉哲與慈濟慈善事業基金會執行長顏博文代表雙方簽定合作意向書。雙方攜手為災區復原與重建，促成兼具災民中繼安置及社會慈善功能之慈濟大愛屋，協助災民早日回歸正常生活。

水利局長林榮川表示，訂90戶是事先有普查有需求意願的受災戶數量，可運用公有用地6000平方公尺足夠近300戶使用空間，預計6月動工，採逐步興建方式是需求調整。

楠西里長劉富誠表示，據市府稱申請資格是中低收入與弱勢，而調查可能只依現有中低收入或低收入戶登錄資料，而不是真的災區現場普查，至少他也不清楚這調查。里內災民許多因地震已轉為經濟弱勢，只是目前還沒有申請中低收入戶資格，這部分市府應該實地了解了解真正有多少災民有實際需求。

市長黃偉哲表示，楠西因災區老舊建築居多老宅倒塌狀況頻傳，災民生活重建面臨挑戰。市府團隊第一時間啟動災後救援計畫，提供慰問金、物資、租金補貼及收容安置等相關協助，積極協助回歸正常日活。考量部分災民房屋修繕家園重建期間暫無居所，市府爭取由慈濟基金會捐建大愛屋，作為災民中繼安置，日後也可提供社會福利對象服務使用。

慈濟基金會執行長顏博文表示，感謝市長黃偉哲給予慈濟付出的機會，為促成援建協助，慈濟偕同市府多次討論可行性、用地選址等，共同戮力成就結果。未來慈濟基金會所有夥伴將與市府同仁攜手努力，讓台南更好。

林榮川表示，慈濟大愛屋目前選址在楠西區楠西段水利署管有土地，目前積極加速都市計畫變更作業程序。未來建築為低樓層設計，並採分期開發辦理，初期規90戶。

今天雙方同步簽署合作共善備忘錄，未來將就慈善關懷、防災教育、生態環保、公益人文或相關政策計畫之需求面向共同整合資源納入，以「人」為出發點提供重建協助。