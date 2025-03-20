雲林縣長張麗善籲掃墓謹守4不1要 降低火警與空污

清明節將屆，雲林縣政府今天舉行「清明祭祖掃墓防火安全」宣傳記者會，雲林縣長張麗善籲民眾掃墓，遵守4不1要守則，降低火災與空污。

雲林縣消防局今天舉行「清明祭祖掃墓防火安全」宣傳記者會，消防局防火宣傳隊以輕鬆逗趣話劇，宣傳掃墓「4不1要」守則。張麗善與各公所代表及警、義消代表出席，一起呼籲民眾掃墓祭祖時，做好防火安全與環境保護。

張麗善說，根據雲林縣消防局統計，雲林去年3、4月份雜草火災高達549件，消防局動員超過2700人次，不僅危及民眾財物生命安全，也讓警消、義消疲於奔命。

張麗善建議民眾遵守「不用火除草、不燃燒紙錢、不燃放爆竹、不亂丟菸蒂、垃圾要帶走」4不1要守則，透過以功代金、以米代金、雙手合十祭拜、以手機播放爆竹聲以代替鞭炮等方式追思先人，可多加利用環保局、殯葬處集中代焚紙錢及線上祭祖服務，表達緬懷之情。同時也能減少火警、垃圾發生，降低空氣污染。

雲林縣消防局長林文山表示，清明節當天，各公墓服務站備有防火宣導取水袋備用，遇有微小火源或餘燼可供滅火使用。消防局加強規劃各墓地的巡邏警戒，防止民眾因用火不慎引發火災。

林文山指出，違反消防法第14條田野引火燃燒申請許可及安全防護相關規定者，得處新台幣3000元以下罰鍰；造成空氣污染者，得依空氣污染防制法處1200元以上、10萬元以下罰鍰；如因放火焚燒雜草而導致發生公共危險者，更有可能觸法，請民眾務必留意遵守。