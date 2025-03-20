嘉市警運用AI智能 會說話巡邏車精準打擊犯罪
嘉義市警局結合大數據熱點分析即時預警功能，打造會說話的巡邏車，當巡邏車巡經熱點，發現治安異狀時會說話警示，上線以來破獲竊盜、毒品、酒駕、假車牌等各類案件250多件，也尋獲3名失蹤人口，在今年智慧城市展中吸引各界目光。市長黃敏惠表示， AI智能巡警運用數位，讓治安防治再升級。
市警局表示，「AI智能巡警」，結合AI與大數據，系統自動分析轄區內犯罪與交通事故發生的熱時熱點，AI規劃最佳巡邏路線，獲2023智慧城市創新應用獎。今年度再全新升級，首創熱點分析即時預警功能，打造會說話的巡邏車，當巡邏車巡經熱點時，系統會主動說話告警，例如竊盜熱點、車手提領熱點等，協助第一線巡邏員警精準針對熱點強化勤務作為，精準打擊犯罪。
系統上線以來，破獲各類案件共250多件，包含竊盜、毒品、酒駕、假車牌等等，也應用在為民服務，尋獲3名失蹤人口，全面打造嘉義市AI安全防護網。
2025智慧城市展3月18日在台北南港展覽館登場，「嘉義市主題館」由市府警局展出這套全國首創「AI智能巡警」，吸引許多國內外訪賓目光，成為今年智慧展的獨嘉大亮點。
市長黃敏惠表示，嘉義市將設計思維融入城市治理，連年參加智慧城市展，將智慧治理成果與眾人分享，也希望從參訪者的反饋、市府團隊參訪展覽的過程中，汲取經驗不斷優化，「從人民的需求中，找到施政的著力點」，讓每個人都能受惠。AI智能巡警便是嘉義市運用數位、讓治安防治再升級的一例。
市警局表示，近年來，各縣市警察局紛紛引進AI巡防系統強化巡邏執法，市警局早在2021年即已全國率先導入AI車辨與失車比對，即時告警通報員警攔查圍捕，以科技輔助人力，提升查緝效率。相較以往人工逐筆輸入車號查核，每分鐘只能查核2部，現在AI每分鐘辨識比對90輛車，效率提升45倍，嘉義市整體失車查獲率提升1.73倍。今年進一步結合大數據分析，讓巡邏車不但能精準查緝涉案車輛，更能精準預警治安熱點，協助員警精準執法。
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