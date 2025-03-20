台南25日大規模停水、減壓30小時 影響10行政區近24萬戶

因應國土署河川治理排水箱涵改建，辦理台南市永康區烏橋2000mm管改遷暨穗芳橋維修，自來水公司第六區處預計下周二（25日）上午9點起至26日下午3點，停水、壓降施工30小時，影響10個行政區共23萬9049戶，是近年來少見的大規模停水與減壓供水作業，市府已提因應措施減少不便。

市府經發局與台水六區處召開記者會，呼籲民眾提前儲水並注意相關事項，包括停水期間須關閉電動抽水機電源以防火警。復水初期送水可能較混濁，用戶應暫勿取用，俟水清澈後再進水。為減少停水對居民的不便，台水將設置臨時供水站及提供水車服務，供民眾免費取水。同時要求施工單位盡早完工，以降低影響。

水公司第六區處長張煥獎表示，停水期間設置臨時供水站51站，並有水車8輛巡迴於供水站持續加水，而為保障民眾取用到的是最安全的水，各供水站預計下周一(24日)才會開始進水，屆時民眾可前往免費取水。各臨時供水站地點可於台水官網查詢。

市府表示此次施工主要配合永康區烏橋2000mm管改遷及穗芳橋維修，導致影響範圍廣泛。據了解，受影響用戶中，15萬2847戶將面臨全面停水，8萬6202戶則降壓供水。包括東區、北區（部分）、中西區（部分）、永康區（部分）、歸仁區（部分）、關廟區、龍崎區、仁德區（部分）、新化區（部分）及左鎮區（部分）等住戶及工業區用戶將受影響。