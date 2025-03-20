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台南25日大規模停水、減壓30小時 影響10行政區近24萬戶

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市經發局與水公司六區處針對停水及減壓供水召開記者會，提醒民眾注意。圖／台南市政府提供
台南市經發局與水公司六區處針對停水及減壓供水召開記者會，提醒民眾注意。圖／台南市政府提供

因應國土署河川治理排水箱涵改建，辦理台南市永康區烏橋2000mm管改遷暨穗芳橋維修，自來水公司第六區處預計下周二（25日）上午9點起至26日下午3點，停水、壓降施工30小時，影響10個行政區共23萬9049戶，是近年來少見的大規模停水與減壓供水作業，市府已提因應措施減少不便。

市府經發局與台水六區處召開記者會，呼籲民眾提前儲水並注意相關事項，包括停水期間須關閉電動抽水機電源以防火警。復水初期送水可能較混濁，用戶應暫勿取用，俟水清澈後再進水。為減少停水對居民的不便，台水將設置臨時供水站及提供水車服務，供民眾免費取水。同時要求施工單位盡早完工，以降低影響。

水公司第六區處長張煥獎表示，停水期間設置臨時供水站51站，並有水車8輛巡迴於供水站持續加水，而為保障民眾取用到的是最安全的水，各供水站預計下周一(24日)才會開始進水，屆時民眾可前往免費取水。各臨時供水站地點可於台水官網查詢。

市府表示此次施工主要配合永康區烏橋2000mm管改遷及穗芳橋維修，導致影響範圍廣泛。據了解，受影響用戶中，15萬2847戶將面臨全面停水，8萬6202戶則降壓供水。包括東區、北區（部分）、中西區（部分）、永康區（部分）、歸仁區（部分）、關廟區、龍崎區、仁德區（部分）、新化區（部分）及左鎮區（部分）等住戶及工業區用戶將受影響。

施工期間，台水六區處將進行工地周邊交通管制，呼籲用路人配合改道並注意安全。若遇豪雨或颱風警報，施工時間將順延，停水時間亦會隨之調整，相關公告會另行發布。大樓或地勢較高地區，如龍崎區及管線末端用戶可能出現復水延遲情形，且復水初期水質可能較為混濁，建議用戶暫勿取用，待水清澈後再行使用，必要時撥打24小時客服專線1910或查詢台水官網，以獲取最新資訊。

台南市經發局與水公司六區處針對停水及減壓供水召開記者會，提醒民眾注意。圖／台南市政府提供
台南市經發局與水公司六區處針對停水及減壓供水召開記者會，提醒民眾注意。圖／台南市政府提供
台南市將從25日上午9點至26日下午3點實施為期30小時的停水與水壓降低措施，影響10個行政區近24萬用戶。圖／台南市政府提供
台南市將從25日上午9點至26日下午3點實施為期30小時的停水與水壓降低措施，影響10個行政區近24萬用戶。圖／台南市政府提供
台南市將從25日上午9點至26日下午3點實施為期30小時的停水與水壓降低措施，影響10個行政區近24萬用戶。圖／取自黃偉哲臉書
台南市將從25日上午9點至26日下午3點實施為期30小時的停水與水壓降低措施，影響10個行政區近24萬用戶。圖／取自黃偉哲臉書
因應大規模停水及減壓供水，台南市府提醒注意事項。圖／台南市政府提供
因應大規模停水及減壓供水，台南市府提醒注意事項。圖／台南市政府提供

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