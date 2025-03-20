快訊

南港LaLaport才開幕10分鐘！地下美食街2度傳火警警示聲

罷免名冊涉偽造文書 台南檢調今搜索國民黨市黨部

火燒特斯拉！反馬斯克抗議浪潮席捲，特斯拉攻擊事件不斷

雲林最大的五星級麥寮社教園區 將廣徵志工「共享共營」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
號稱國家級的雲林縣麥寮社教園區，占地達8公頃分兩大主題館，為永續活化，麥寮鄉公所開設「志工銀行」將廣召志工駐館。記者蔡維斌／攝影
號稱國家級的雲林縣麥寮社教園區，占地達8公頃分兩大主題館，為永續活化，麥寮鄉公所開設「志工銀行」將廣召志工駐館。記者蔡維斌／攝影

雲林最大占地8公頃號稱國家級的「麥寮社教園區」分為圖書館及生活美學兩大主題館，今年初啟用，成為藝文休閒新地標。為讓館舍永續活用，鄉公所推出「驅蚊計畫」，預計招募300名志工，以服務時數換取館場付費方式帶動鄉民「共營共管」。鄉長許忠富表示，招募3月22日起跑，歡迎有意者報名。

由台塑企業回饋地方，以約4億元協助完成建造的麥寮社教園區，兩大主題館美學建築外觀，內部設備極具現代化，尤其圖書館附設有資訊室及小型會議議，甚至有個人圖書間，被譽為國家級的社教館場。

園區今年元月啟用，因館區面積大，各類館廳又多，為不讓淪為「蚊子館」，公所目前動用35人進駐維管，1月底啟用至今已突破萬人造訪，尤其不僅各校來戶外教學，假日更多遠從鄰近鄉鎮的民眾或學生進館，包括多功能教室，宴會廳等付費場地借用也持續增加，儼然成為沿海「文化中心」。

因應廣大的園區永續管理，麥寮鄉公所最近提出「驅蚊計畫」將對外招募志工，鄉長許忠富表示，園區維護管理甚為重要，為提升維管與服務量能，期待建立鄉民「共享共營」的觀念，一起投入志工行列，讓園區永續活化。

許忠富指出，未來將招募閱覽、推廣、活動3大組約300名志工，並設立「志工銀行」將每位志工服務時數累計登錄，以每4小時服務時數可折換1小時免費使用付費場地，「志工銀行」也把持麥寮長庚醫院、麥寮衛生所志工服務時數納入抵換範圍，讓更多人加入志工行列，維護麥寮各項建設永續。

許忠富說，志工的參與，不僅可讓鄉民不花錢也能享受到「五星級」的公共生活空間，同時也可讓館場帶動人氣更「熱鬧」，甚至成為每個人的生活小天地，導入更多人文美學，達到兩全其美的成效。志工招募從本月22日起開跑，民眾可線上或直接向公所、圖書館報名，歡迎大家共同營造更美好的未來。

麥寮社教園區的圖書館內部設計極具美觀，設備現代化，還設有獨立的閱讀空間，是國內最具規模的鄉立圖書館。記者蔡維斌／攝影
麥寮社教園區的圖書館內部設計極具美觀，設備現代化，還設有獨立的閱讀空間，是國內最具規模的鄉立圖書館。記者蔡維斌／攝影
號稱國家級的雲林縣麥寮社教園區，占地達8公頃分兩大主題館，為永續活化，麥寮鄉公所開設「志工銀行」將廣召志工駐館。記者蔡維斌／翻攝
號稱國家級的雲林縣麥寮社教園區，占地達8公頃分兩大主題館，為永續活化，麥寮鄉公所開設「志工銀行」將廣召志工駐館。記者蔡維斌／翻攝
麥寮社教園區的圖書館內部設計極具美觀，設備現代化，是國內最具規模的鄉立圖書館。記者蔡維斌／攝影
麥寮社教園區的圖書館內部設計極具美觀，設備現代化，是國內最具規模的鄉立圖書館。記者蔡維斌／攝影
麥寮社教園區的圖書館內部設計極具美觀，設備現代化，是國內最具規模的鄉立圖書館。記者蔡維斌／攝影
麥寮社教園區的圖書館內部設計極具美觀，設備現代化，是國內最具規模的鄉立圖書館。記者蔡維斌／攝影
號稱國家級的雲林縣麥寮社教園區，占地達8公頃分兩大主題館，為永續活化，麥寮鄉公所開設「志工銀行」將廣召志工駐館。記者蔡維斌／翻攝
號稱國家級的雲林縣麥寮社教園區，占地達8公頃分兩大主題館，為永續活化，麥寮鄉公所開設「志工銀行」將廣召志工駐館。記者蔡維斌／翻攝

永續 許忠富 麥寮

延伸閱讀

雲林將打造首座科技警政大樓 結合科偵AI巡防全面「科技執法」

雲林虎尾農博變身兒童樂園 邀親子同樂嗨翻雲林

AI科技助力智慧園區 新光保全開創未來管理新模式

斥資5億！九九峰園區建築竣工 氦氣球升空再等等

相關新聞

嘉義縣首座兒少福利館將完工 擬推收費式臨時托育服務

嘉義縣新建首座兒少福利館，斥資1億多元在縣治特區打造3層樓建築，館內規畫青少年活動區、親子遊戲室和閱覽室等，未來擬增加收...

台南地震4100多戶受損 市府公布7項補助項目上限5萬元

0121地震台南市4100多戶受損，市府只補助貼紅、黃單建物，地方民代爭取後市長黃偉哲今在臨時會公布7項補助項目包含未貼...

雲林最大的五星級麥寮社教園區 將廣徵志工「共享共營」

雲林最大占地8公頃號稱國家級的「麥寮社教園區」分為圖書館及生活美學兩大主題館，今年初啟用，成為藝文休閒新地標。為讓館舍永...

開出百名職缺！南市業者把觀光工廠「搬進」徵才現場

勞動部雲嘉南分署台南就業中心今天舉辦觀光特色徵才活動，突破傳統徵才活動模式，將觀光工廠「搬進」就業徵才現場，透過品牌展示...

南市勞資會議備查率全國居冠 「線上系統」方便又安全

台南市勞工局積極推廣事業單位依法成立勞資會議，並鼓勵數位轉型，勞動部建置「勞資會議代表名單線上備查系統」，方便又安全，至...

賀嘉市農會最年輕理事長上任 黃敏惠：嘉義Team農業

今天嘉義市長黃敏惠於市府致贈匾額祝賀農會第12屆新任理事長、總幹事、理監事及代表，並以「Team農業」、「農業嘉義隊」為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。