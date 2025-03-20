雲林最大的五星級麥寮社教園區 將廣徵志工「共享共營」

雲林最大占地8公頃號稱國家級的「麥寮社教園區」分為圖書館及生活美學兩大主題館，今年初啟用，成為藝文休閒新地標。為讓館舍永續活用，鄉公所推出「驅蚊計畫」，預計招募300名志工，以服務時數換取館場付費方式帶動鄉民「共營共管」。鄉長許忠富表示，招募3月22日起跑，歡迎有意者報名。

由台塑企業回饋地方，以約4億元協助完成建造的麥寮社教園區，兩大主題館美學建築外觀，內部設備極具現代化，尤其圖書館附設有資訊室及小型會議議，甚至有個人圖書間，被譽為國家級的社教館場。

園區今年元月啟用，因館區面積大，各類館廳又多，為不讓淪為「蚊子館」，公所目前動用35人進駐維管，1月底啟用至今已突破萬人造訪，尤其不僅各校來戶外教學，假日更多遠從鄰近鄉鎮的民眾或學生進館，包括多功能教室，宴會廳等付費場地借用也持續增加，儼然成為沿海「文化中心」。

因應廣大的園區永續管理，麥寮鄉公所最近提出「驅蚊計畫」將對外招募志工，鄉長許忠富表示，園區維護管理甚為重要，為提升維管與服務量能，期待建立鄉民「共享共營」的觀念，一起投入志工行列，讓園區永續活化。

許忠富指出，未來將招募閱覽、推廣、活動3大組約300名志工，並設立「志工銀行」將每位志工服務時數累計登錄，以每4小時服務時數可折換1小時免費使用付費場地，「志工銀行」也把持麥寮長庚醫院、麥寮衛生所志工服務時數納入抵換範圍，讓更多人加入志工行列，維護麥寮各項建設永續。

許忠富說，志工的參與，不僅可讓鄉民不花錢也能享受到「五星級」的公共生活空間，同時也可讓館場帶動人氣更「熱鬧」，甚至成為每個人的生活小天地，導入更多人文美學，達到兩全其美的成效。志工招募從本月22日起開跑，民眾可線上或直接向公所、圖書館報名，歡迎大家共同營造更美好的未來。