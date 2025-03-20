開出百名職缺！南市業者把觀光工廠「搬進」徵才現場

勞動部雲嘉南分署台南就業中心今天舉辦觀光特色徵才活動，突破傳統徵才活動模式，將觀光工廠「搬進」就業徵才現場，透過品牌展示、商品陳列、互動體驗等方式，讓求職者了解企業文化與職場環境，提高媒合率。

一位對觀光產業有興趣的年輕人表示，看到黑橋牌文創商品才發現，原來肉品品牌也能做出這麼有趣的文創周邊，提高對進入該公司的興趣；另一位希望從事餐飲業的求職者也說，透過這次活動不只看到企業的產品，還能更深入地了解品牌調性，對選擇工作方向幫助很大。

活動現場邀人杰老四川餐飲、四葉國際通路、奇美食品及黑橋牌等4家廠商，提供多元職缺，包括觀光工廠導覽企劃人員、產線作業人員、儲備幹部、餐飲服務人員、行銷企劃人員、業務專員等上百職缺，加上企業透過視覺化方式呈現品牌理念與產品特色。

黑橋牌香腸博物館帶來經典肉品與文創商品，人杰老四川餐飲集團展示巴蜀麻辣燙香味十足特色麻辣火鍋湯頭、麻辣鴨血、天香麻辣素豆腐、特製烏梅汁、生鮮湯頭、螺獅風味粉、酸辣粉。四葉國際餐旅與奇美食品幸福工廠則透過品牌故事分享，讓求職朋友們更清楚企業發展方向與工作環境。