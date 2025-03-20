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嘉義縣首座兒少福利館將完工 擬推收費式臨時托育服務

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣首座兒少福利館預計今年底完工，未來擬推出收費式臨時托育服務。記者黃于凡／攝影
嘉義縣首座兒少福利館預計今年底完工，未來擬推出收費式臨時托育服務。記者黃于凡／攝影

嘉義縣新建首座兒少福利館，斥資1億多元在縣治特區打造3層樓建築，館內規畫青少年活動區、親子遊戲室和閱覽室等，未來擬增加收費式臨時托育服務，提升家庭及兒少照顧能量，縣長翁章梁今天視察工程進度，目前進度已達84%，最快可望在年底開館。

社會局指出，嘉義縣兒少福利館由前瞻計畫中央補助8000萬元、縣府配合款6678萬元，共斥資1億4678萬元，建物總面積2309平方公尺，2023年7月動工興建，經縣府景觀審議委員會多次討論，規畫半戶外平台開闊空間，目前工程進度84%，可望如期在今年底完工。

嘉義縣兒少福利館空間通風、採光明亮，打造大面積半戶外平台及陽台，1樓設有青少年練舞室、青少年練團室、青少年康樂室、桌球室和律動教室，2樓規畫親子共讀室、親子遊戲室和親子創意手作區，3樓則有閱覽室及會議室，能在場館舉辦多元活動。

翁章梁指出，嘉義縣目前設有婦女福利服務中心、新住民中心、社會福利服務中心、兒童發展通報轉介中心、公共托育家園和親子館，尚未設置專屬18歲以下青少年服務空間，向中央爭取前瞻基礎建設計畫，兒少家庭福利館預計今年完工，提供更完善社會福利服務。

社會局表示，嘉義縣兒少福利館位於縣治特區嘉義縣立棒球場後方，未來將以整合性方式運營，委託專業機構管理，館內設施免費民眾開放使用，目前也在規畫收費式的臨時托育服務，希望提升家庭照顧能力，進一步推動社會福利發展。

嘉義縣新建首座兒少福利館，縣長翁章梁（左一）今天視察工程進度達84%，預計今年底完工開館。記者黃于凡／攝影
嘉義縣新建首座兒少福利館，縣長翁章梁（左一）今天視察工程進度達84%，預計今年底完工開館。記者黃于凡／攝影
嘉義縣首座兒少福利館斥資1億多元興建，打造半戶外平台及陽台，採光明亮且通風。記者黃于凡／攝影
嘉義縣首座兒少福利館斥資1億多元興建，打造半戶外平台及陽台，採光明亮且通風。記者黃于凡／攝影
嘉義縣首座兒少福利館斥資1億多元興建，打造半戶外平台及陽台，採光明亮且通風。記者黃于凡／攝影
嘉義縣首座兒少福利館斥資1億多元興建，打造半戶外平台及陽台，採光明亮且通風。記者黃于凡／攝影

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