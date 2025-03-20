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南市勞資會議備查率全國居冠 「線上系統」方便又安全

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市勞工局積極推廣事業單位依法成立勞資會議，並且鼓勵數位轉型，多利用勞動部建置「勞資會議代表名單線上備查系統」，方便又安全。圖／台南市勞工局提供
台南市勞工局積極推廣事業單位依法成立勞資會議，並且鼓勵數位轉型，多利用勞動部建置「勞資會議代表名單線上備查系統」，方便又安全。圖／台南市勞工局提供

台南勞工局積極推廣事業單位依法成立勞資會議，並鼓勵數位轉型，勞動部建置「勞資會議代表名單線上備查系統」，方便又安全，至今年3月，台南市已有9449家事業單位採用此系統進行申報。此系統不僅操作簡便，還能24小時隨時申報，降低紙本寄送遺失及郵資成本。

勞工局長王鑫基指出，根據勞動基準法，若事業單位實施彈性工時、延長工時加班等，需要經由勞資會議或工會同意。而2022年勞動部函釋，雇用勞工3人以下的公司可徵得個別勞工同意，免去召開會議，估計25萬家小公司、微型企業立即適用這項新規定，但雇用4人以上仍須依規定召開。

此外，雇主若需申請聘僱移工，須檢附1年內召開4次勞資會議的相關文件；未申請移工的企業亦應定期召開會議，促進內部溝通，減少紛爭，創造和諧職場環境。

台南市政府勞工局提醒，企業應依「勞資會議實施辦法」辦理會議，有關成立與召開流程可撥打06-6322231分機8371等諮詢，或至台南市勞工局官網下載相關文件。

勞工局 勞資 台南

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