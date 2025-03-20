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台南地震4100多戶受損 市府公布7項補助項目上限5萬元

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南地震4100多戶受損，市長黃偉哲公布7項補助項目上限5萬元。記者周宗禎／攝影
台南地震4100多戶受損，市長黃偉哲公布7項補助項目上限5萬元。記者周宗禎／攝影

0121地震台南市4100多戶受損，市府只補助貼紅、黃單建物，地方民代爭取後市長黃偉哲今在臨時會公布7項補助項目包含未貼單（白單）一般住宅建物修繕補助項目及措施，補助上限5萬元。

第1項結構體表面裂縫及面材損壞修繕，救助金上限3萬元。第2項水管破裂毀損，救助金上限5千元。第3項水塔毀損，救助金上限5千元。第4項天花板、圍牆、採光罩、雨遮及化糞池等毀損，救助金上限3萬元。第5項門、窗、玻璃等毀損，救助金上限1萬元。第6項馬桶毀損，救助金上限6千元；第7項為浴廁面盆毀損，救助金上限5千元。

市府表示，由慈濟或衡山基金會等慈善團體協助修復建物，如有上述3、6、7項者修復事實者，經該里里長確認後檢具修復照片，得申請補助8千元。未貼單建物修繕，有上述1到7項修復事實者，經里長確認後檢具修復照片，無檢附單據者補助2萬元，有檢附單據者補助上限5萬元。

另紅、黃單建物修有上述第2到7項修復事實者，經里長確認後檢具修復照片，無檢附單據者補助2萬元，有檢附單據者補助上限5萬元。不過上列各項目如位處損壞評估拆除範圍內不適用本計畫補助。

針對未貼單的修繕補助項目，議員蔡育輝認為「還是太少」。他指責中央和市府今年預算補助民間團體共23億，市府8年會計剩餘款有258億元，「為何地震拿不出錢補助災民？」

議員周奕齊問補助計畫何時能實施？未貼單災戶申請補助時得提供里長證明佐證資料，萬一里長不想擔責任，災戶又沒有無法提供收據等證明怎麼辦？

議員王宣貿肯定市府願意用最接地氣方式協助未貼單的受災戶，希望簡化流程，如果要檢具發票、單據、蓋章或照片等，都要事前向民眾說明清楚，減少申請時間和負擔。

黃偉哲說，最晚下周ㄧ24日前公告，目前是請里長蓋章佐證申請人有修繕事實，若里長不想擔責任，市府會再研議因應方式。

台南 地震 建物

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