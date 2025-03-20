賀嘉市農會最年輕理事長上任 黃敏惠：嘉義Team農業

今天嘉義市長黃敏惠於市府致贈匾額祝賀農會第12屆新任理事長、總幹事、理監事及代表，並以「Team農業」、「農業嘉義隊」為題，表達對農會團隊的肯定與期許。黃敏惠表示，嘉義市雖小但發揮最大力量，有農試所等研發力量作後盾，日前市府與中醫藥簽MOU，以嘉市為核心，種植中草藥又有研發後盾 ，相信生技產業未來也將是台灣的護國神山。

新任理事長陳力維、常務監事劉明澄、總幹事黃騰輝及28名小組長、63名會員代表由市長黃敏惠一一頒發匾額祝賀；39歲陳力維是市農會有史以來最年輕理事長，從事農產運輸，不過他已擔任多屆理監事，對於農會事務熟悉，本屆經9名理事全票通過當選，未來帶領市農會邁向新局。

市長黃敏惠表示，嘉義市雖然農業規模不大，卻憑藉鄰近嘉義縣、雲林縣與台南市的區位優勢，成為農產加值與研發中心。市內擁有農業試驗所嘉義分所、嘉義產業創新研發中心及嘉義大學農產加值打樣中心等機構，透過食品加工、創新研發與品牌行銷策略，提升農產品市場競爭力，推動產業升級。

黃敏惠表示，「幸福嘉義米」從2020年試種的2公頃，擴展至今年的38公頃，不僅參加亞洲規模最大的東京國際食品展，更進駐國內頂級超市 Mia C’bon，並與金馬61聯名推出「嘉嚐．改天吃飯」禮盒，成為嘉義市農業轉型的重要里程碑。另好瓜造智慧農場、東發養蜂場、心想是橙、晴天芭樂等在地小農品牌，展現嘉義農業的實力與潛力。

市府積極推動農村經濟發展，輔導紅瓦厝、大溪、頂庄、精忠、盧厝、何庄等農村社區，發展特色農業體驗活動，如窯烤麵包、米碳手工皂、獨角仙手作等，使農村不僅是農業生產基地，更成為文化傳承與食農教育的重要場域。