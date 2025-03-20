MV「星期六去斗六」推手 雲林學子共組影像團隊

星期一猴子穿新衣、星期二猴子肚子餓，民間童謠琅琅上口，貓草影像團隊今年運用這首童謠，創造2個月破25萬觀看次數的動畫短片「星期六去斗六」，而雲林更是他們成軍的起點。

「星期六去斗六」是雲林縣政府1月上傳於YouTube頻道的宣傳動畫短片，故事中的女孩以歌唱融入雲林在地特色，如花生名產、布袋戲館等，邊唱還邊搭配舞蹈，歌曲旋律與舞蹈被網友盛讚「迷因洗腦魔曲」、「這就是稅金應該要變成的樣子啊」等。

操刀短片的貓草影像團隊也是因雲林而相識。貓草影像創辦人吳翔政向中央社記者表示，最初他們是一群來自雲林科技大學的好友與同學，因為共同接案而結識，在過程中漸漸萌生了「想要做更多事情」的念頭，並融入年輕人的創意與想法。

幾名在雲林相識的年輕人就這樣相聚，並在2017年成立貓草影像，至今曾參與製作台北捷運一百億、國慶光雕投影、宜蘭映像節、南瀛藝術節、超犀利趴等知名影像作品。

在不同合作案中，他們漸漸摸索出自身方向，吳翔政認為，他們的專長在於透過影像媒介進行形象塑造與故事包裝，「我們深信唯有動人的故事，才能真正吸引觀眾的目光。」

以「星期六去斗六」為例，吳翔政說，因為團隊透過在雲林求學的契機，便希望能為雲林盡一份心力，才誕生了這次以動畫合作推廣雲林的構想。

音樂MV導演Xible分享，靈感就來自於「星期六猴子去斗六」這句順口溜的深刻印象，「覺得如果翻玩這個主題應該會很有趣。」

技巧上，「星期六去斗六」的歌詞刻意減少了資訊量，讓觀眾容易記憶，主題訂為「出遊」，音樂也特意做得歡樂、熱鬧。Xible表示，視覺初步構想希望有舞蹈，因此才有後續歌舞搭配的呈現，「歌曲指導與配唱者演繹出歌曲的情緒真的有趣！非常感謝製作團隊所有人的協助。」

Xible說，這次團隊也嘗試將雲林的景點與特產巧妙融入動畫中，希望觀眾在觀賞時能從畫面中發現自己熟悉的雲林風貌。看見有觀眾留言在觀賞影片後真的親自前往雲林旅遊，讓他們感到無比開心，「這也是我們製作這支影片的目的。」

吳翔政說，高品質的影像與動畫是他們始終堅持的創作目標。除了動畫領域，也不斷嘗試與不同領域的合作，無論是實拍、活動形象包裝，甚至今年挑戰音樂MV製作等，期待未來能開拓多元創作方向，讓影像成為傳遞故事、情感的橋樑。