台南歸仁教會大齋節作關懷湯食包 送暖台南市立醫院醫護

台南歸仁教會3月大齋節期開始到復活節期間舉辦「湯食包」關懷活動，要與社區連結，關懷民眾，今天歸仁教會送湯食包給台南市立醫院，「感謝醫護人員無私奉獻、守護民眾健康」。

歸仁教會牧師李盈賢表示，湯食包活動自2022年開始，資源來自1919食物銀行及總會與全聯合作的「惜食計畫」。教會會友們共同準備餐點、烹煮食物，「這不僅是一種服事，也是特殊的靈修方式」，也讓參與者在奉獻中體會信仰的精神。

市立醫院院長蔡良敏表示，醫院因應長照政策與服務，2018年成立失智共照中心，陸續於東區、歸仁區、關廟區、七股區及龍崎區失智社區服務據點。2021年因原歸仁區據點空間不足，因緣際會和歸仁教會結緣，非常感謝教會提供優質的場地，讓南市醫能服務更多的長輩。

蔡良敏感謝歸仁教會長期關心醫療人員，透過湯食包傳遞溫暖，讓醫護同仁在忙碌之餘感受到社會的支持與關懷，這份來自社區的心意無疑是最大的鼓舞。

李盈賢表示，所謂的湯食包，是將精心烹煮的食物裝入飯盒，貼上每日靈修經文，再送至社區及醫療機構。今年，歸仁教會特別將關懷觸角延伸至台南市立醫院，盼望在大齋節這個悔改、反思與奉獻的時刻，向辛勞的醫護人員表達敬意與感謝。