快訊

地牛翻身！中午12時52分花蓮規模3.8地震 最大震度花蓮4級

掐死馬國女大生為何連無期徒刑都撤銷？ 更一審解釋減刑原因

咳嗽救星？「無糖綠＋半糖紅」偏方熱議 醫證實：有科學依據

台南歸仁教會大齋節作關懷湯食包 送暖台南市立醫院醫護

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市醫感謝歸仁教會透過大齋節「湯食包」傳遞溫暖，讓醫護同仁感受社會的支持與關懷。圖／台南市立醫院提供
台南市醫感謝歸仁教會透過大齋節「湯食包」傳遞溫暖，讓醫護同仁感受社會的支持與關懷。圖／台南市立醫院提供

台南歸仁教會3月大齋節期開始到復活節期間舉辦「湯食包」關懷活動，要與社區連結，關懷民眾，今天歸仁教會送湯食包給台南市立醫院，「感謝醫護人員無私奉獻、守護民眾健康」。

歸仁教會牧師李盈賢表示，湯食包活動自2022年開始，資源來自1919食物銀行及總會與全聯合作的「惜食計畫」。教會會友們共同準備餐點、烹煮食物，「這不僅是一種服事，也是特殊的靈修方式」，也讓參與者在奉獻中體會信仰的精神。

市立醫院院長蔡良敏表示，醫院因應長照政策與服務，2018年成立失智共照中心，陸續於東區、歸仁區、關廟區、七股區及龍崎區失智社區服務據點。2021年因原歸仁區據點空間不足，因緣際會和歸仁教會結緣，非常感謝教會提供優質的場地，讓南市醫能服務更多的長輩。

蔡良敏感謝歸仁教會長期關心醫療人員，透過湯食包傳遞溫暖，讓醫護同仁在忙碌之餘感受到社會的支持與關懷，這份來自社區的心意無疑是最大的鼓舞。

李盈賢表示，所謂的湯食包，是將精心烹煮的食物裝入飯盒，貼上每日靈修經文，再送至社區及醫療機構。今年，歸仁教會特別將關懷觸角延伸至台南市立醫院，盼望在大齋節這個悔改、反思與奉獻的時刻，向辛勞的醫護人員表達敬意與感謝。

台南 醫護人員

延伸閱讀

新北瑞芳吉慶里社區清潔日 志工齊心出動改善髒亂點

愛心縫製衣服 教會團體整合志工資源

歐洲孤獨感盛行 信仰基督有利關係建立

Andy老師與金秀賢事件，兩者教會我們的事

相關新聞

台南地震4100多戶受損 市府公布7項補助項目上限5萬元

0121地震台南市4100多戶受損，市府只補助貼紅、黃單建物，地方民代爭取後市長黃偉哲今在臨時會公布7項補助項目包含未貼...

賀嘉市農會最年輕理事長上任 黃敏惠：嘉義Team農業

今天嘉義市長黃敏惠於市府致贈匾額祝賀農會第12屆新任理事長、總幹事、理監事及代表，並以「Team農業」、「農業嘉義隊」為...

台南歸仁教會大齋節作關懷湯食包 送暖台南市立醫院醫護

台南歸仁教會3月大齋節期開始到復活節期間舉辦「湯食包」關懷活動，要與社區連結，關懷民眾，今天歸仁教會送湯食包給台南市立醫...

雲林將打造首座科技警政大樓 結合科偵AI巡防全面「科技執法」

配合雲林縣府推動「AI智慧城市2.0」，加上虎尾高鐵特區人口迅速增加，治安需求提升。雲林縣警局將全面提升科技警政應用，規...

台南南區殯儀館 回饋縮水里民怨

台南南區殯儀館火化人數上升每年破萬人，營收也增加，殯葬基金去年已近3億元，議員林美燕與殯儀館周邊5個里的里長昨怒批回饋金...

雲林3204人農保資格將被查 縣長張麗善喊話中央：放寬標準

農業部今年發文清查農保資格，雲林縣經排除重複名單，有3204人將被清查，縣長張麗善表示，大舉清查農保不利青農承租土地，甚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。