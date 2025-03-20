台南耶誕燈節系列國際發光 奪美國繆思大獎2金1銀

台南市去年打造耶誕燈節「未來．新希望系列」，奪得今年美國繆思設計大獎2金1銀，也是耶誕燈節連續3年獲獎，展現台南創意魅力及文化價值。

台南市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿指出，台南市去年在中西區河樂燈區及新營燈區打造2棵耶誕樹，以「未來．新希望」為主題，奪得今年美國繆思設計大獎（Muse Design Awards）概念設計的展覽與活動類金獎、燈光照明類金獎及旅遊類銀獎。

觀旅局表示，多年來，台南耶誕燈節已成市民翹首以盼重要活動之一，點亮城市街景，展現台南文化底蘊與創意設計，同時獲得國際設計大獎肯定。

市府期待透過燈飾與藝術裝置，傳遞歲末佳節祝福，讓人在璀璨燈光中感受台南溫暖與魅力，且將持續加強友善接待環境，拓展旅遊商機，提升台南在國際舞台能見度。