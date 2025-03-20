雲林將打造首座科技警政大樓 結合科偵AI巡防全面「科技執法」

配合雲林縣府推動「AI智慧城市2.0」，加上虎尾高鐵特區人口迅速增加，治安需求提升。雲林縣警局將全面提升科技警政應用，規畫設立「數位科技警政大樓」，以智慧科技強化治安防護，提升員警執法效能，讓雲林邁向「AI智慧安全城市」願景。

雲林縣警局長李建民指出，籌建「數位科技警政大樓」暨「高鐵派出所」的同時，也將規畫「AI 巡防指揮中心(AI Patrol Command Center,AIPCC)」，未來將整合資訊、科技偵查、鑑識、勤務指揮、民防管制中心等多個單位進駐，強化治安管理並輻射全縣，將成為六都以外最先進的科技警政據點。

雲林縣長張麗善去年獲頒「亞太暨台灣永續行動獎」的同時，即提出「智慧警政，永續雲林」構想，揭示「AI智慧城市2.0」願景，要求警察局加速推動AI智慧科技應用，提升治安與交通管理效能。李建民說，警方配合提出「軟體先行」計畫，獲縣府及議會的支持，決定率先建置「AI巡防指揮中心」，為雲林縣警政科技的未來奠定基礎。

李建民說，「AI巡防指揮中心」將整合「路口監控系統」、「犯罪情資資料庫」、「警用無人機」、「M-Police即時影音傳輸」、「交通科技執法系統」、「AI巡防系統」及「智慧AI即時告警系統」並與警政署資訊應用系統串聯，全方位提升警察單位的科技偵防能力與執法效率。

他說，該中心可透過AI辨識技術，統合監視器與資料庫，即時偵測可疑車輛與人員動態，提升員警巡邏與執法效率。例如，當大型車輛載運廢土進入雲林縣境內，或深夜駛入禁行路段，系統將自動識別並即時通知轄區分局與派出所員警，迅速攔查。此外，該系統也能應用在刑事偵辦，透過「黑名單訂閱功能」，讓刑事偵查人員即時掌握可疑車輛進出紀錄，提升破案效率，強化「雲警安全網」。

「AI巡防指揮中心」不僅能提升治安防護能力，更能即時提供交通數據，協助轄區掌握動態情勢變化，精準調度警力，提高執法效能。透過科技警政的導入，未來雲林將持續推動智慧警政，強化巡防、偵查與執法，打造更安全、更穩定環境，讓居民安心生活。