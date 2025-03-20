台南南區殯儀館 回饋縮水里民怨

台南南區殯儀館火化人數上升每年破萬人，營收也增加，殯葬基金去年已近3億元，議員林美燕與殯儀館周邊5個里的里長昨怒批回饋金嚴重縮水，僅剩3分之1，「不知如何向里民交代」。民政局回應，將檢討回饋辦法。

民政局主祕楊雅苓說，回饋辦法是2012年制定，有不合時宜之處，今年因回饋金縮減所影響的部分，會由區公所和各里協調解決。

南區殯儀館和火化場周邊有竹溪、大林、大忠、大恩、明德5個里，住戶1萬2千多人，根據「台南市回饋公立殯葬設施所在地」實施辦法，每年從殯葬基金中提撥地方回饋金，往年每里約有20多萬至40多萬元，用來維修社區監視器、發放防疫物資、補助里民旅遊等，但里長前天接到今年度補助金額，每里縮水只剩約8萬元，讓地方錯愕。

「設備增加、傷害加大、回饋卻縮水！」林美燕偕里長出面說，根據民政局說法，回饋金是有「盈餘」才有回饋，因營收增加但支出也增加，所以就砍回饋金？市府根本無心照顧市民。

殯葬管理所統計，殯儀館火化人數連3年都突破1萬1千人，去年營收達2億9千多萬元，比前年2億6千多萬元又增加，但收費10多年未調整，加上設備老舊維修、原物料上漲、通膨等成本支出也增加。

殯葬管理所指出，爭取2億8千多萬元重啟第一火化場停用的6具火化爐，並增設3套空汙設備，預計年中可啟用，將可提升火化服務量能，改善殯儀館內壅塞情況，也改善空汙。