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雲林3204人農保資格將被查 縣長張麗善喊話中央：放寬標準

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（中）呼籲中央放寬農保清查審核標準。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（中）呼籲中央放寬農保清查審核標準。記者陳雅玲／攝影

農業部今年發文清查農保資格，雲林縣經排除重複名單，有3204人將被清查，縣長張麗善表示，大舉清查農保不利青農承租土地，甚至可能導致違規轉用情事發生，呼籲中央放寬清查標準。

雲林縣政府今年3月4日及3月7日先後接到農業部兩份來函，要求針對農民參加農保土地出租他人領取農業天然災害現金救助以及設置光電設施兩項進行農保資格清查，兩份名冊清單約5千多筆，經農業部排除重複名單後，清查人數有3204人。

此次大規模清查農保資格，已引起許多農民恐慌，農業部對此表示，本次清查對象為65歲以下農保被保險人，65歲以上老農農保資格並不受影響。

張麗善表示，雲林縣為農業大縣，農業缺工及高齡問題嚴重，政府鼓勵青農返鄉務農，卻又大舉清查農保，除不利青農承租土地，可能加速發生違規轉用情事，基於政府扶植青農以及維護農地農用政策，她建請中央研議放寬清查標準。

農業部 雲林 青農

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