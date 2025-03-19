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螢光花泉季3/29登場 刺激台南山區震後觀光

中央社／ 台南19日電

台南市長黃偉哲今天宣布，「2025螢光花泉季」預定3月29日至4月20日登場，涵蓋梅嶺賞螢、龜丹溫泉及花季等三大亮點，刺激0121山區震後觀光。

黃偉哲今天宣傳台南山區觀光，介紹好山好水，他說，0121地震後，市府展開各項安置和重建工作，產業振興也刻不容緩。台南美景及溫泉區未受地震影響，全國遊客可到楠西區感受螢火蟲點綴夜空浪漫氛圍，且順遊南化、玉井及左鎮等區，放鬆身心。

黃偉哲邀請全國遊客走訪「2025螢光花泉季」，欣賞迷人自然風景及選購優質農特產品。市府也將持續和觀光業界緊密合作，推出更多商圈小旅行、桐花祭等主題活動，促進地方觀光及經濟發展。

市府表示，「2025螢光花泉季」包含花泉共舞、螢向幸福、解鎖計畫及漫遊之旅等，適合親子家庭、情侶及好友同遊。

地震 黃偉哲

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