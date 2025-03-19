嘉義台南公務員未婚聯誼 鹽場闖關有緣擦出愛的火花

來自嘉義縣府、台南市府的26對公教員工未婚男女，今天齊聚嘉義布袋洲南鹽場聯誼，主辦單位安排鹽場闖關，借由互動遊戲增加認識彼此機會，進而擦出愛的火花。縣長翁章梁分享，姻緣不在於交往時間長短，而在於緣分使然。

地方政府業務繁忙，拚政績壓力大，公務人員需適時放鬆喘息，嘉義縣政府與台南市政府首度攜手於布袋洲南鹽場舉辦「鹽定一生」環境教育暨未婚聯誼，52名未婚公教員工踴躍報名，男女比各半。縣長翁章梁、布袋鎮長蔡瑋傑、嘉縣人事處長楊景丞、台南市人事副處長彭吉雄等人為單身夥伴搭建友誼與愛情的橋樑。

翁章梁分享，姻緣不在於交往時間長短，而在於緣分使然，曾有傳遞公文進而認識、交往、結婚。公務員平常忙於工作忘了終身大事，希望透過這樣平台能促成佳偶；公務人員有經濟基礎、有共同話題，公務員與公務員結婚不失是好的選擇，縣府就是替大家創造緣分的平台，如果成全佳偶，將邀台南市長黃偉哲一起到場祝賀。

涂小姐表示，有跨縣市的交流機會很難得，希望一整天下來能有更多互動機會。賴先生盼藉由這個平台認識更多人，對於結婚生子也有一定的期望。

布袋嘴文化協會執行長蔡炅樵說，活動設計於布袋洲南鹽場闖關，感受海水、季風、陽光、曬鹽外，並了解曬鹽與大自然氣候環境息息相關；鹽也就是「緣」，鹽份就是緣分，安排互動小遊戲，製造聊天機會，有些親密又不能太尷尬、曖昧的遊戲，像「愛的傳鹽」，一個傳一個遞送至鹽盤，目標「5200公克」，意謂完成「我愛你」任務。