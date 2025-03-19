守護勞工職場安全 嘉縣成立第9個安衛家族
嘉義縣政府推動勞工職場安全、改善勞工的工作環境，今天與台灣港務公司合作成立布袋港安衛家族，這也是嘉義縣成立的第9個安衛家族。縣長翁章梁表示，透過企業與政府協力合作，實現安穩的工作、安心的職場、安全勞動環境。
勞動部鼓勵各地方政府推動成立「安全衛生家族」，由核心企業擔任「領頭羊」角色，以「大廠帶小廠」方式，協助及輔導工安較弱勢的中小企業改善工作環境。
嘉義縣政府與台灣港務公司合作成立「台灣港群—布袋港安衛家族」，在航運產業中落實安全管理，降低勞工職災發生率。嘉義縣成立9個安衛家族，包含嘉酒、天珩機械、慈濟、羅門哈斯、達和環保、大成、台化、長榮文苑，以及今日成立的布袋港安衛家族。
翁章梁表示，職業災害無論導致傷病或失能，都可能讓勞工及其家庭陷入困境，甚至影響經濟穩定。縣府將勞工安全衛生視為重點政策，透過企業與政府協力合作，實現安穩的工作、安心的職場、安全的勞動環境。
勞青處處長陳奕翰表示，成立安衛家族目的是希望透過企業間的互助與資源共享，提升中小企業職場安全衛生管理，加強災害預防與自主管理能力。此外，定期安排集合訓練，強化企業對勞安法規的認知，透過經驗交流提升職場安全文化。嘉義縣政府將持續推動職場安全，讓勞工都能在安心的環境中工作。
布袋港安衛家族由台灣港務公司高雄分公司布袋管理處擔任核心企業，與19家企業共同簽署安全衛生公約，承諾遵守相關法規、落實企業責任、降低職業災害，攜手營造友善工作環境，確保勞工的健康與安全。
現場展示最新的安全防護設備，包括墜落防護系統、高處作業平台爬梯、電焊作業防護裝置及虛擬實境（VR）安全訓練系統。透過這些技術與裝備，勞工可實地體驗並學習安全防護措施，進一步降低因不安全行為導致的職災風險。
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