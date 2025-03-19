「我還沒吃到…」成大美食街李記爌肉飯 開業9天就熄燈
台南小吃眾多，尤其育樂街旁鄰近成功大學，堪稱成大學生美食街；但「李記爌肉飯」進駐後，3日剛宣布試營運，12日就宣布結束營業，讓在地人震驚「我還沒吃到耶...」。專家認為，其實現在開店最大挑戰，人手不足是最大問題，人力調配很難處理。
「李記爌肉飯」位於台南市東區育樂街與東寧路西段路口，3日才剛在Instagram宣布試營運，期間全品項9折優惠，還提供外送服務，沒想到12日當天就結束營業，Google Map上顯示已改為永久歇業；店面今天已掛上「老闆換人」紅布條，將改賣炸蛋麵及豬油拌飯。
在地美食部落客「雲劍」11日才前往品嘗爌肉飯，12日就發現歇業，PO文指出「這效率我還真不知該說什麼」，網友紛紛表示「也太快，都還沒去朝聖」、「我還沒吃到耶...」、「奇怪了，育樂街很多成大學生生活圈，為何做吃的做不起來呢？」
台南市地政學會副理事長、地政士黃偉琳指出，他認為育樂街平時開學期間客源不成問題，成大學生很多，店家不會沒有生意，而且生意太好；但目前很缺工，餐飲業工作量很大，沒有人要做。若缺人手、人力調配很困難，很容易忙不過來。
黃偉琳說明，但是如果真的要聘請員工，又會面臨一個問題，到了暑假、寒假，學生紛紛返家，育樂街就會變得冷冷清清，確實有3個月是空窗期；這時聘請的員工又變成閒置人力，除非9個月就能做到12個月營業額，店家要好好計算每個月要賺多少才能打平，甚至獲利。
以育樂街1樓店面月租金預估是3萬5千元到4萬5千元，若還要加上人力成本，黃認為，或許店家實際營業後，計算之後的開銷與工作量負荷變化，覺得實在難以維持，因此才會9天就結束營業。
根據實價登錄資料，育樂街店面每坪成交價格目前已達到66萬元；黃偉琳指出，此處店面空租率低，不少小吃價格親民、加飯免費，傍晚到深晚時段生意特別好，開學期間加上假日人潮，許多美食店家都要排隊，因此「李記爌肉飯」一歇業，立即有新的店家進駐。
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