導入AI嘉市建置14處智慧安全路口 上線啟用日期曝

嘉市府交通處推動智慧交通控制系統，提升幹道交通安全順暢，爭取中央補助加市府自籌經費，試辦14處智慧安全路口，導入AI科技，保障行人及弱勢用路人安全，試辦路口持續系統調校中，4月7日上線啟用，目前在台北智慧城市展發表成果。

試辦智慧安全路口14處地點，是交通處透過深入分析嘉市過往交通事故資料、行人需求及各路口特性後選定，包括4處設行人專用時相號誌化路口，包含：中山路／林森西路、民族路／文化路、中興路／八德路、文化路／文化路297巷（秀泰影城）。

另10處無號誌路口：興中街／公明路、共和路／長榮街、和平路／朝陽街、國華街／康樂街、蘭井街／廣寧街、安樂街／安和街、安和街／光彩街、大利街／大信街、北榮街／國華街、北興街／竹圍路等，分別進行智慧偵測與警示技術試點導入。智慧技術應用，可降低交通事故發生風險，提升行人及行車通行安全。

交通處長許啟明說，4處號誌化路口導入AI智慧技術，結合智慧號誌控制系統，實現紅綠燈智慧調整。AI系統可根據行人通行狀況，即時延長行人綠燈的秒數，讓行人有更多時間安全通過馬路，減少交通事故風險。

同時，市府首創配套在行穿線兩端地面崁入LED提示燈條，當行人綠燈亮起，燈條會同步顯示綠色，提醒行人安全過馬路；當轉為紅燈，燈條顯示紅色，尤其文化夜市設有時段性行人專用時相及行人對角穿越線的民族路與文化路口，可同時發揮提醒過往行人配合行人專用時相安全通過路口，提高夜間或雨天時的可見度。

另針對10處無號誌路口，交通處推出第2代智慧防碰撞警示系統導入辨識能力較高的AI攝影機及雷達偵測設備，系統可即時偵測支道來車，通過動態警示牌提示幹道駕駛人，搭配左箭頭、右箭頭警告有左側或右側來車接近，提前預警提醒駕駛減速慢行。此技術可降低甚至消弭無號誌路口發生潛在碰撞事故的機會，強化通行安全。春節前陸續安裝、測試，試運轉期間，隨機訪問用路人，獲市民及用路人讚許。

交通處指出，試辦智慧號誌系統設置人流量較高，設有行人專用時相的路口，無號誌智慧防碰撞警示系統根據歷年事故數據較高者選定，14處試辦路口持續微調跟系統調校，將持續觀察交通運行狀況追蹤肇事發生數，打造嘉市成為融合科技與人性化智慧城市。