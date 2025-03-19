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居民怒了！台南殯儀館火化人數爆增 地方回饋金卻大縮水

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市殯葬基金增加但地方回饋卻縮水剩約3分之1，市議員林美燕（左三）偕同大林地區5位里長召開記者會抨擊不合理，要求速補救。記者吳淑玲／攝影
台南市殯葬基金增加但地方回饋卻縮水剩約3分之1，市議員林美燕（左三）偕同大林地區5位里長召開記者會抨擊不合理，要求速補救。記者吳淑玲／攝影

隨著人口老化，台南市南區殯儀館火化人數激增破萬人，營收也逐年增加，殯葬基金今年已近3億元，但對大林地區5里的回饋金卻嚴重縮水，剩約3分之1，引起地方大反彈，議員偕同周邊5里召開記者會，怒批市府「有盈餘才有回饋」作法離譜，市府坦承2012年制定的回饋辦法不合時宜，將進行檢討，並在4月議會定期會提出。

台南市南區殯儀館和火化場周邊有竹溪、大林、大忠、大恩及明德等5里住戶1萬2千多人，根據「台南市回饋公立殯葬設施所在地」實施辦法，每年從殯葬基金中提撥地方回饋金，往年每里約有20多萬至40多萬元，用來維修社區監視器、發放防疫物資、補助旅遊等，但昨天接到今年度補助金額，卻全面大縮水每里只剩約8萬元，讓地方錯愕。

市議員林美燕上午偕同5位里長召開記者會，痛批「設備增加、傷害加大、回饋卻縮水」，出席里長說，每年回饋金都照往年使用，今年突然縮水剩個位數，「不知如何向里民交代」；林美燕也怒批市府根本無心照顧市民，根據民政局說法，回饋金是有「盈餘」才有回饋，因營收增加但支出也增加，「所以就砍回饋金」。

依據殯葬所統計，南區火化場人數連3年都突破1萬1千人，營收在2023年達2億9千多萬元，比2022年2億6千多萬元又增加，但收費已10多年未調整，加上原物料上漲成本支出也增加；市府民政局主祕楊雅菱坦言，回饋辦法是2012年制定，有不合時宜之處，允諾檢討，今年因回饋金縮減影響的部分，由區公所和各里協調解決。

台南市殯葬管理所說，因應火化場爐具不足及南區第二火化場爐具老舊，爭取2億8千多萬元重啟第一火化場停用的6具火化爐，並增設3套空汙設備（2對1型），預計今年年中可啟用，將可提升火化服務量能，改善殯儀館內壅塞情況，也改善空汙。

台南市殯葬管理所爭取2億多元重啟第一火化場停用的6 具火化爐，預計今年中可加入營運。圖／台南市殯葬所提供
台南市殯葬管理所爭取2億多元重啟第一火化場停用的6 具火化爐，預計今年中可加入營運。圖／台南市殯葬所提供
台南市殯葬基金增加但地方回饋卻縮水剩約3分之1，市議員林美燕（左三）偕同大林地區5位里長召開記者會抨擊不合理，要求速補救。記者吳淑玲／攝影
台南市殯葬基金增加但地方回饋卻縮水剩約3分之1，市議員林美燕（左三）偕同大林地區5位里長召開記者會抨擊不合理，要求速補救。記者吳淑玲／攝影
台南市殯儀館及火化場周邊5里今年回饋金突然縮水，令地方錯愕。圖／台南市殯葬所提供
台南市殯儀館及火化場周邊5里今年回饋金突然縮水，令地方錯愕。圖／台南市殯葬所提供

台南 殯儀館 記者會

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