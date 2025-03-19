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因應人口成長快速 台南安南區東和里活動中心開工動土
在少子化浪潮下，台南安南區人口數自2023年起突破20萬，迄今成長率近2％，其中，東和里更是未來人口迅速成長的區域，因應人口結構變化，原有的活動中心已不堪負荷使用，南市府將斥資6208萬興建新東和里活動中心，今由市長黃偉哲主持開工動土儀式，預計明年8月底完工。
東和里內擁有和順國中小學、安南醫院、和順轉運站及國道一號交流道、亞太棒球訓練中心及歷史博物館等建設，在醫療、交通與教育等生活機能完善下，已帶動當地規畫興建1700戶社會住宅，未來人口可望將突破性成長。
黃偉哲表示，安南區是台南市人口增加及發展最快速的行政區，因應人口快速增加，需要有更合適、更好的活動場所，尤其，東和里內有台灣歷史博物館、亞太國際棒球訓練中心、安南醫院等大型建設，周邊的生活機能健全，公共設施也要適時更新，發揮更好的里民服務功能。
安南區長魏文貴提到，原東和里活動中心總樓地板面積僅88餘坪，在地方里長及各界積極爭取下，新東和里活動中心興建工程經費獲衛生福利部補助經費3000萬，南市府自籌編列預算3208萬，共斥資6208萬，將遷址至東和里公園內。
魏文貴也說，新東和里活動中心規畫新建為2層樓建築物，總面積達278.7坪，1樓為里活動中心提供在地居民多元使用，2樓則為公設民營托嬰中心，預計可收托48名未滿2歲嬰幼兒，完工後可讓家長外出工作無須擔心孩子沒人照顧，活動中心今舉行開工動土儀式，預計明年8月底可完工。
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