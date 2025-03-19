台南虎山實小用劇本傳達友善環境 英語讀劇勇奪特優

榮獲亞洲第一所ECO SCHOOL聯合國永久綠旗學校殊榮的台南市虎山實小，積極推動雙語，甫在全市英語讀劇比賽展現成果，以呼應友善環境理念「Never For Rest」森森不息為主題創作劇本，勇奪特優。

英語教師郭倍宏表示，今年劇本「Never For Rest」發想自虎山實小校內大榕樹，老榕樹曾為這片土地帶來涼蔭，庇護無數生命，見證一代代孩子的成長，然而，老榕樹的生命已走到盡頭，森林中的動物們驚覺它的葉子枯黃、枝幹低垂，紛紛努力想拯救它，引水灌溉、施肥除蟲，卻仍無法阻止它的凋零。

當老榕樹倒下，動物們深感悲痛，但大家逐漸發現，大樹的死亡並不是結束，它的枝幹成為新的棲息地，枯葉化作養分滋養土地，而在它身旁，一顆新生的樹苗正在悄然成長。他們這才明白，生命並不會真正消失，而是以另一種形式延續。

「培訓孩子們準備讀劇是場充滿挑戰的旅程」，郭倍宏說，不僅考驗孩子們的語言表達能力，更需要讓孩子們深入角色，體會情感，並充分掌握合作的節奏與默契。讀劇並不是單純地站在台上朗讀英語，而是結合情感、節奏與團隊合作的藝術。過程中看到孩子一步步克服障礙，並蛻變與進步時，成就感是無法言喻的。

校長林勇成表示，兩位英語教師郭倍宏與彭慕雨相當用心，將生態學校的理念與精神落實在劇本中，讓孩子在準備比賽的過程中，也同時學習到森林保護的精神，也體認到老榕樹的離去並非終結，而是生命循環的一部分，「老榕樹教會了我們自然的智慧，死亡不是結束，而是新生的開始。」

劇中角色有糜鹿、兔子、松鼠、啄木鳥、蝴蝶、水獺和貓頭鷹等，扮演松鼠的李尚韋說，知道成績的那一刻，迫不及待和爸媽分享，半年來的努力，午休和寒假期間和大家一同認真的準備，終於有了完美的結果。

扮演啄木鳥的鄭羽晴表示，參加讀劇是要非常努力、認真的任務，雖然開始時壓力很大，但完賽後很有成就感，是有趣且難忘的學習經驗，謝謝校長、主任和老師們的鼓勵陪伴和支持，這樣的經驗是成長最好的養分，讓我的小學生活更豐富精彩。