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雲林兒童樂園去年一天湧5萬人 今年加碼開放8天讓小朋友盡情歡樂

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣府今宣布農博兒童樂園從3月29日至4月5日為期8天開放親子玩樂。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今宣布農博兒童樂園從3月29日至4月5日為期8天開放親子玩樂。記者陳雅玲／攝影

去年兒童節前夕雲林縣府在虎尾農博公園打造兒童樂園，單日湧入逾5萬人次，大受好評，不少家長、小朋友反映時間太短，今年兒童節為讓小朋友玩得盡興，縣長張麗善今宣布，將擴大兒童樂園規模，從3月29日至4月5日為期8天開放親子玩樂，一起「孩」翻雲林。

雲林縣府去年在農博公園打造兒童樂園，規畫許多精彩趣味競賽、市集等節目，雖然僅開放一天，仍吸引逾5萬親子造訪，很多家長、小朋友反映時間太短，張麗善、虎尾鎮長林嘉弘、縣議員黃美瑤等人今在農博公園一同宣布，今年兒童樂園從3月29至4月5日開放8天，要讓小朋友玩得盡興。

縣府教育處長邱孝文表示，今年農博公園將在兒童節前夕變身兒童樂園，現場將有大型遊具、氣墊城堡、飛躍奇蹟玩具體驗、攀樹體驗、趣味競賽、夾夾樂及扭蛋等活動，另有特色市集、闖關活動及摸彩，讓小朋友、家長從早玩到晚。

除農博兒童樂園，為讓各區小朋友就近玩樂，3月29日當天全縣將有7處不同特色主題遊戲與闖關的兒童節活動，分別在斗六膨鼠森林公園、虎尾圓環停車場、斗南國小、土庫國小、麥寮國小、中山國小、北辰國小，各別有主題闖關活動、精彩表演、遊戲體驗及氣墊城堡等讓孩子盡情暢玩。

張麗善表示，今年兒童節活動加碼，不僅兒童樂園活動將延續到清明連假期間，並將開放夜間遊樂園，縣府另打造雲林限定的「扭蛋城堡」，讓小朋友盡情歡樂。相關活動可上縣府官網查詢。

張麗善今天也公布縣府為小朋友準備的兒童節禮物，是搭配今年全國運動會在雲林設計的魔術方塊，將於兒童節前發送給每位幼兒園及國小學童。

雲林縣府今宣布農博兒童樂園從3月29日至4月5日為期8天開放親子玩樂。記者陳雅玲／攝影
雲林縣府今宣布農博兒童樂園從3月29日至4月5日為期8天開放親子玩樂。記者陳雅玲／攝影
雲林縣搭配今年全國運動會在雲林設計的魔術方塊，將於兒童節前發送給每位幼兒園及國小學童。記者陳雅玲／攝影
雲林縣搭配今年全國運動會在雲林設計的魔術方塊，將於兒童節前發送給每位幼兒園及國小學童。記者陳雅玲／攝影

兒童節 朋友 雲林

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