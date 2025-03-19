防洪澇成災...跨嘉南八掌溪加快疏浚 私有地協議價購期間曝

去年下半年接連颱風登陸，造成跨嘉縣台南八掌溪北岸水上、鹿草鄉，以及南岸後壁、鹽水區溢堤成災，縱貫鐵路中斷，災後檢討疏濬不力被指淹水原因之一；經濟部水利署第五河川分署加快八掌溪流域疏浚，台1線八掌溪橋至軍輝橋間河段用地完成地政交樁作業，預定7月完成公聽會，9月召開協議價購會議。

五河川分署說，去年凱米颱風後八掌溪緊急疏浚分3階段辦理，目標量300萬立方公尺，已經在2月底提前達成，疏浚作業仍會持續辦理，目前已完成的疏浚量約330萬立方公尺。

八掌溪流域疏浚工程第3階段預計徵用約千餘筆、合計百公頃私有地，4月開公聽會，疏浚工程3階段總經費30億元，3階段徵用土地經費占22億元，用地取得採協議價購方式，必要時徵收，加快疏浚腳步，徹底解決八掌溪流域水患問題。

嘉義縣市立委蔡易餘、陳冠廷、王美惠與台南市立委賴惠員，去年向台糖爭取提供疏浚土方暫置場，台糖同意提供3處土地做疏浚暫置場，五河川分署去年8月啟動疏浚作業。

五河川分署說，提升防洪保護標準工程疏浚並行，將縱貫鐵路上下游瓶頸段河道拓寬至最大200公尺，去年1、2階段針對省道台1線八掌溪橋至高鐵橋河段，清淤3525公尺，第1階段清淤90萬立方公尺，第2階段110萬立方公尺，年初啟動第3階段台18線軍輝橋至台1線八掌溪橋，長約10.8公里疏浚，私有地千餘筆計百公頃，展開徵用前置作業。