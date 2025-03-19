不讓國際IP專美 嘉市IP「沈睡大白熊」成功行銷城市

地方政府近年興起結合國際知名IP（品牌吉祥物）辦活動，高人氣吉伊卡哇等成活動主打，落幕台灣燈會也打造寶可夢等。學者憂心，本地原生IP失去養分。嘉市府委託南華大學傑出校友、插畫藝術家莊信棠，創作的「沉睡大白熊」，成為嘉市城市IP，扮演警方打詐代言人，在智慧城市展亮相吸睛。

去年議員郭定緯質詢，嘉市吉祥物多，活動少見，連市民也不太認識，熱門打卡點「沈睡的大白熊」化身「打詐大白熊」是好範例，建議市府多讓大白熊分擔市政宣導。觀新處長張婉芬說，管樂小雞、大白熊吉祥物是選項，日本九州熊本縣「熊本熊」是學習的對象，透過「貼近」、「親民」與「日常」產生話題，認識地方觀光行銷。

嘉義火車站前「沉睡大白熊」，成為旅客拍照打卡地標熱點，疫情期間「口罩戴好戴滿」，曾登上日本雅虎新聞，配合古蹟車站減法美學整修啟用，莊信棠將大白熊換新妝，放置4個電動公車模型，色彩繽紛，煥然一新，超萌造型吸睛。

2019年市府迎接管樂節、耶誕節、元旦及新年，向莊信棠商借得3公尺高、用FRP（玻璃纖維）製成「沉睡大白熊」裝置藝術，佇立火車站前成新亮點與新地標，過往旅客讚嘆「太萌了」，隨著節慶、主題活動，大白熊換新妝。

莊信棠創作大白熊申請商標著作權，外界以大白熊形貌樣態，通稱「沉睡大白熊」，事實上，大白熊出自莊信棠以環保主題，出版的繪本「呀！沒水了」，沉睡大白熊是北極熊家族的孩子，名字叫「奇奇」，熊家族圍巾有不同特色。嘉義人莊信棠（SMART），南華大學美學與藝術管理研究所（現為視覺藝術與設計學系碩士班)畢業校友，榮獲南華大學第10屆傑出校友（藝術體育類）。