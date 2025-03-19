移除綠鬣蜥獵蜥大隊升級戰力 嘉義半個月抓逾2465隻原因曝

外來種綠鬣蜥入侵中南部，危害農作物，人蜥大戰多年，林保署補助嘉義等縣市招募培訓獵人移除，綠鬣蜥隱匿棲息八掌溪灘地雜木區，水利署五河分署疏浚八掌溪，擾動棲地，又逢綠鬣蜥繁殖期，嘉縣新招募獵蜥大隊，搭配鄒族獵人共80人，戰力大幅提升，從上月27日至15日，短短半個月捕捉移除2465隻，成果豐碩。

嘉縣府委託學者調查綠鬣蜥逾2.5萬隻，族群主要棲息分佈嘉縣市交界水上鄉及中埔鄉、沿八掌溪畔河床地，近年鹿草鄉、義竹鄉、布袋鎮也發現蹤跡，林保署未補助擴大招募獵蜥大隊，嘉縣就招募訓練「獵人」，林保署去年補助擴大移除，嘉縣擴大招募加上鄒族獵人共80人。

移除工具除用長竿加套索及彈弓魚鏢，加入林保署嘉義分署委託嘉縣鄒族獵人協會，以槍枝移除，獵蜥大隊升級戰力提升，利用晚間圍捕，隊員說，綠鬣蜥貌似恐龍、酷斯拉，長大體形龐大，會發出「嘶！嘶！」聲，具親水性，捕捉不易，會破壞吃農作物，看到人會跳水藏匿，用套索移除，人道安樂死。

「獵蜥外快不好賺，不小心被咬傷成鋸齒傷痕」，隊員說，晚間拿套索工具，深入綠鬣蜥出沒的八掌溪畔，荒煙蔓草無路徑，綠鬣蜥警覺性高，不留心可能跌傷、咬傷。

去年下半年水利署五河分署疏浚八掌溪，擾動棲地，又逢綠鬣蜥繁殖期，有利移除，縣府畜產保育科統計，從上月27日至15日移除2465隻，移除獎金專業團隊及獵人捕獲個體，嘴巴到肛門體長超過30公分給500元，低於30公分200元，每月計算給付獎金。

嘉大生物資源系助理教授陳宣汶說，每年11月進入繁殖期，此時顏色鮮艷公蜥會出來，找母蜥交配，1隻公蜥可與多隻母蜥交配，獵蜥大多公蜥，一旦被抓會有其他公蜥遞補，移除策略抓母蜥比公蜥有效，八掌溪疏濬雖擾動棲地有利捕捉，但可能造成逃竄隱匿他處，利弊成效待觀察評估。

水利署五河分署疏浚八掌溪，擾動綠鬣蜥棲地，有利捕捉移除。圖／水利署五河分署提供 嘉義移除綠鬣蜥獵蜥大隊升級戰力提升，半個月移除逾2千隻成果豐碩。圖／嘉縣府提供