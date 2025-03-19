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大埔震災重建 南市府喊各界續關注

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
0121大埔地震重創台南楠西國中校舍，2.3億元重建經費，中央承諾協助。記者周宗禎／攝影
0121大埔地震重創台南楠西國中校舍，2.3億元重建經費，中央承諾協助。記者周宗禎／攝影

0121大埔地震造成台南住宅損害通報逾4千件，尤其楠西、玉井區災情慘重，不過未獲持續大量關注，外界目前捐款4800萬多元，多名議員質疑市府未傳達災區嚴重性，對此，市府昨舉行記者會喊話「懇請社會大眾持續支持震災重建」。

社會局長郭乃文說，截至17日0121震災捐款專案收到逾8千筆，包含17間寺廟捐款1434萬、189個公私企業及法人團體共捐款1400萬元，另，個人捐款則多達7843筆、逾2105萬元，各界都表達對災民的關懷與支持。

副市長葉澤山主持災害賑災捐款說明會，指出善款來自社會各界愛心，市府承諾會妥善運用，確保資源發揮最大效益，並納入嚴格監督機制，確保資金公開透明；被問善款救助金運用是否有缺口？葉澤山說，目前紅黃單損壞評估報告陸續寄出，補助總金額尚未出爐。記者會過程中也意外曝光市長黃偉哲當下捐出1個月薪水。

郭乃文說，善款主要運用在受災戶慰問金、受傷慰問金、楠西市場攤商營業損失慰助金及危險建築物修復等，民眾可洽台南市社會救助金專戶線上捐款平台；都發局長林榮川提到，行政院核定受災戶租屋補貼經費約2.88億元，已受理並完成發放95戶；民政局長姜淋煌說，市府將持續向各界勸募，協助受災民眾。

台南 捐款 記者會

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